Así funciona el método bola de nieve para ordenar en casa

Mantener nuestro hogar organizado no es tarea fácil. Afortunadamente, podemos hacer que esta labor resulte más sencilla gracias a algunas técnicas desarrolladas por especialistas en el tema. Y una de las más efectivas te sorprenderá por su nombre: el método bola de nieve.

¿Cómo funciona este procedimiento y cuáles son sus pasos básicos?

El desafío de ordenar la casa: el método bola de nieve

Si bien mantener un hogar organizado es algo bastante simple, ya que el mantenimiento consiste en ordenar pocas cosas a diario, realmente el reto es cuando ha pasado demasiado tiempo sin encargarnos de ello.

Si el desorden se acumula pueden resultar agotador, tanto desde lo físico como desde lo psicológico. Sólo con el método bola de nieve vas a dejar de procrastinar.

El secreto de esta técnica es que hace que ordenar sea entretenido. Si logras divertirte mientras ordenas, te costará menos hacerlo. Para conseguirlo, este método te propone iniciar con la organización de los objetos más pequeños y de esos pasar a los grandes. Desarrollar esta actividad gradualmente será gratificante, ya que sentirás que aprovechas el tiempo más de lo que esperabas.

Generalmente empezamos con la organización de los objetos más grandes. Éste es uno de los errores típicos al ordenar.

¿Cómo funciona el método «bola de nieve»?

Desde la teoría, sólo debemos imaginarnos cómo se crea una bola de nieve en la montaña. Especialmente al finalizar el invierno, una cantidad mínima de nieve se desliza y, al hacerlo, arrastra cada vez mayor cantidad creando una bola que puede adquirir dimensiones extraordinarias. Pero al comienzo no era más que una cantidad mínima de nieve. Ese es el razonamiento.

La motivación de esta técnica reside en que, al ir ordenando las cosas pequeñas, nos sentimos en cierta forma «victoriosos». Apelando a la psicología ganamos confianza, cambiamos el modo en el que pensamos y superamos la resistencia que naturalmente tenemos a modificar nuestros entornos. Daniel Glazer, psicólogo clínico y fundador de US Therapy Rooms, es uno de los principales impulsores del proceso de bola de nieve, y dice que «cada elemento que eliminas refuerza tu compromiso como una bola de nieve».

Este profesional explica que el método minimiza la tensión mental que produce el tener que tomar decisiones.

¿Cómo aprovechar esta técnica en casa, paso a paso?

Establece objetivos claros

Para ese primer día ordenando la casa, plantea unos objetivos predeterminados como organizar un espacio u organizar la ropa. Debería ser algo medible, que puedas comprobar al finalizar que has cumplido con tu propósito. Debe ser un objetivo que no suponga problemas sino que puedas tachar de tu lista de pendientes. Luego, pasa a un objetivo más complejo.

Categoriza todo

Una vez que hayas tachado esas tareas pendientes, debes categorizar los que siguen. Tómate tu tiempo para evaluar cuántas horas harán falta para deshacerte de cada espacio o inconveniente específico.

Así sabrás cómo debería continuar esta bola de nieve. Paralelamente, mientras vas ordenando, puedes categorizar entre descartes definitivos, cosas para donar, para vender, etc.

¿No tienes idea por dónde empezar? ¡Hazlo por el baño!

Por cuestiones lógicas de tamaño, el baño suele ser el ambiente que menos tardamos en ordenar. Es un área que puedes controlar casi sin moverte, así que echa al cesto de la basura los envases vacíos, pon todo en su sitio y por último límpialo. Completado ese lugar de la casa, puedes pasar a un cuarto o a la cocina. Lo normal sería terminar en el salón o el jardín.

Luego ordena la ropa de tu armario. ¡Pon las prendas según la temporada!

Ve a por las áreas más grandes, gradualmente, y subdivídelas

Resueltos asuntos como la ropa, el baño y alguna habitación o la cocina, es el turno de pasar al salón. Probablemente estas áreas te lleven más de un día de orden, así que deberías subdividir la organización de los espacios. Imaginemos que tienes un jardín: primero poda todas las plantas, luego recoge los restos y luego haz los trasplantes.

Ventajas y desventajas de este método

La técnica bola de nieve no es perfecta, pero tiene varias ventajas, como poder ordenar la casa a tu ritmo y sin presiones. Quizás tienes más tiempo libre el fin de semana. Puedes adaptar este método a tus rutinas diarias.

Asimismo evita el agotamiento físico y mental, ya que puedes cortar cuando teches alguna tarea de la lista de pendientes.

Respecto a las desventajas, ésta no es una solución rápida. Pero sí es eficiente y asegura buenos resultados. Puedes así hacer que tu familia también se sumerja en este tipo de organización. Si vives acompañado, verás que se convertirá en una actividad más llevadera para todos en casa.

Lo importante es que no te desesperes, puedas organizarte y no hagas en un día lo que no has organizado en meses, eso es imposible. Ve poco a poco.