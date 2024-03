Conservar la casa organizada no es fácil. Sobre todo si tienes hijos pequeños y mascotas que están activos casi todo el día. Afortunadamente, se ha dado a conocer el sencillo método 12-12-12 para tener tu casa ordenada. Y creemos que te servirá. Gracias a esta novedosa técnica, el proceso de organización de la vivienda y de sus integrantes te resultará mucho más simple.

Esto es importante porque un hogar ordenado se disfruta más y favorece el buen estado de ánimo en todo el núcleo familiar. Diversas investigaciones abordan esta temática, y detallan por qué una casa organizada es clave para una buena convivencia.

Partiendo de esa base, debes intentar evitar que el desorden se apodere de tus espacios y actuar a diario antes de que sea tarde.

¿En qué consiste el método 12-12-12?

Deshazte de lo que no usas, dice Joshua Becker

Joshua Becker, creador del portal Becoming Minimalist, es uno de los impulsores de este método. Desde hace años, insiste en que todos deberíamos deshacernos de los objetos que no usamos. Si no utilizas algo, dónalo o véndelo. ¡Pero no lo mantengas contigo!

En esta web, Becker propone decir adiós a los elementos innecesarios para el día a día, que ya no aportan valor a nuestras vidas. Claro que esto requiere de coraje, ya que muchas veces no queremos vender o donar esas cosas por aquello que representan.

Es algo así como lo que profesa Marie Kondo que se basa en tirar lo que no uses para que no ocupe espacio.

El propio Becker, ante la infinidad de consultas que recibía a diario, decidió diseñar un método al que llamaría regla del 12-12-12. ¿Cómo adoptar esta técnica en casa? Lo primero es tener un rato libre. Si lo tienes, vas a buscar entre tus cosas las siguientes:

12 objetos que ya no utilices y puedas donar

12 objetos que ya no utilices y puedas tirar

12 objetos que ya no utilizas pero vas a guardar

Como habrás notado si haces estas cuentas, el método en cuestión supone que te deshagas de 2 de cada 3 objetos que ya no uses. Al mantener un tercio de ellos, inevitablemente tu hogar estará más ordenado. Por otro lado, le prestarás realmente atención a aquellos objetos que has decidido que se queden por lo que representan.

Los valorarás en su justa medida y podrás apreciarlos ubicándolos en un rincón donde se luzcan. Por ejemplo, si tienes cuadros de un familiar fallecido o un regalo de tus abuelos.

Sin embargo, esto no debe hacerte creer que se trata de un método que puedes tomar a la ligera. La elección de qué objetos deben quedarse y qué objetos deben irse suele ser difícil. Puede remover recuerdos y no sería nada raro que acabaras llorando.

La gracia es repetir este procedimiento al menos una vez al mes. O cada dos meses, si no tienes tanto entre lo que escoger.

Becker asegura que así «convierte la organización en un juego con objetivos alcanzables que se pueden lograr» en pocos segundos. Conseguirás transformar una tarea agotadora como ésta en una especie de juego.

Eso reduce el desgaste que normalmente causa tener que ordenar los hogares. Si el tener que ordenar la casa complica tu rutina, puede que este método provoque definitivamente un quiebre en cómo afrontas el proceso de organización de la vivienda. Al no ser una carga, estarás más predispuesto a hacerlo.

¿Por qué este método es tan exitoso?

Aparentemente, el secreto de su éxito comprobado está en que como tenemos un objetivo claro, que es separar 36 objetos del resto, no nos detenemos analizando caso por caso si debemos quedarnos con él o no. Si alguna vez has intentado ordenar tu hogar, y acabaste desistiendo porque te da pena deshacerte de lo que ya no usas, entonces este método podría ser de utilidad para ti.

La casa está organizada, ¿cómo impedir un nuevo desorden?

Para eso existe una regla complementaria a la anterior. Es la «regla del 20/20». Si eres de los que almacenan cosas «por si acaso», tienes que preguntarte si puedes sustituirle ese objeto por 20 euros o menos, y si puedes entonces reemplazarlo en 20 minutos o menos.

Siempre que la respuesta a estas dos preguntas sea «sí», debes deshacerte de él ya que no tendrás problemas para sustituirlo. Ahora bien, si sólo una de las respuestas es «sí», quizás lo correcto es que lo dejes en casa y evalúes bien cuánto lo utilizas.

Lo ideal es que si convives con otros adultos todos se tomen en serio la regla del 12-12-12. Y si puedes inculcarla a los niños, mejor. Enseñándoles desde pequeños que deben deshacerse de los objetos que ya no usan para que otros puedan aprovecharlos y ellos liberarse de su posesión, serán más cuidadosos con las cosas que tienen y no sentirán el deseo de gastar dinero en otras cosas.

En resumen, el método 12-12-12 es uno de los inventos más eficientes para la organización de las casas y sus integrantes.