¿Te gustaría tener una casa más limpia y ordenada sin tener que dedicarle horas y horas? ¿Te agobia ver el desorden acumulado en tu salón, tu cocina o tu dormitorio? ¿Te cuesta encontrar las cosas que necesitas porque no sabes dónde las has dejado? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, quizás te interese conocer una sencilla estrategia que puede cambiar tu forma de limpiar y organizar tu hogar. Toma nota porque te presentamos la regla del minuto que acabará con el desorden y la suciedad de tu casa.

La regla del minuto que acabará con el desorden

A veces mantener el orden en casa es todo un reto. Especialmente cuando se tienen hijos pequeños. Sin embargo no es algo que resulte imposible. Todo se basa en ser constantes e intentar mantener el hogar ordenado prácticamente a diario. Algo que a la larga facilita y mucho su limpieza.

Y en esa constancia es donde entra la regla del minuto para mantener el orden que consiste en limpiar o recoger siempre en función de pensar: ¿puedo limpiarlo o recogerlo en menos de un minuto? Si la respuesta es afirmativa, lo haces. De este modo, a la larga mantienes el orden y cuesta mucho menos limpiar la casa. Por ejemplo, si ves un plato sucio en la mesa, lo llevas al lavavajillas; si ves una prenda tirada en el suelo, la guardas en el armario; si ves una mancha en el espejo, la limpias con un paño.

Esta regla la han explicado en la revista Vogue, y lo cierto es que es muy buena idea ya que una forma de evitar la procrastinación y el caos doméstico. De hecho si aplicas esta regla a diario, notarás cómo tu casa se vuelve más agradable y acogedora, y cómo te sientes más tranquilo y relajado al vivir en un espacio limpio y ordenado.

Además, la regla del minuto tiene otros beneficios para tu salud y tu bienestar. Por un lado, te ayuda a ser más disciplinado y responsable, ya que te obliga a tomar decisiones rápidas y a actuar en consecuencia. Por otro lado, te hace sentir más satisfecho y orgulloso de ti mismo, ya que ves los resultados de tu esfuerzo y mejora tu autoestima.

Así que ya sabes, si quieres acabar con el orden y la suciedad de tu casa, prueba a seguir la regla del minuto. Verás cómo con solo unos minutos al día puedes transformar tu hogar en un lugar más cómodo y armonioso. Y recuerda, no se trata de hacerlo todo a la vez, sino de hacerlo poco a poco y con constancia.