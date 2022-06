Cómo agrandar un salón: los trucos del experto

Cuando elegimos una casa, puede suceder que tengamos que conformarnos. Digamos que siempre has soñado con una casa grande, con espacios bastante amplios. Siempre hemos imaginado un gran salón donde recibir a los invitados de manera formal, donde tal vez incluso podamos hacer algunas fiestas. En cambio, para nuestro gran pesar, nos encontramos lidiando con una sala de estar mucho más pequeña. Evidentemente no podemos inventar el espacio donde no lo hay, pero los expertos dicen que en cambio es posible engañar a la vista y hacer que el ambiente parezca mucho más espacioso. Así que veamos cómo hacerlo. Las pautas para agrandar un salón que resultan muy efectivas.

Cómo agrandar el salón de casa

¿Cómo hacer que el salón de casa se vea más grande? No es algo imposible . De hecho, la mayoría de las casas se encuentran con este problema: no hay espacio pero el principal problema para la mayoría de los casos es que ese espacio se aprovecha mal y poco. Si tienes la posibilidad, en el presente o en el futuro, puedes incluso intentar repensar el espacio de tu hogar, emprendiendo una reforma. Si te importa especialmente el salón puedes pensar en una solución que lo amplíe pero no queremos que te líes ahora con reformas y sí ayudarte a partir de cómo sea actualmente tu salón.

Una de las soluciones más prácticas para agrandar un salón y por boca de los expertos es tener cuidado con los muebles además de elegir una cantidad que sea mínima. De este modo, escoge pocos muebles y además, evita aquellos que son angulosos o que tienen colores oscuros. Por otro lado, di no a los aparadores de madera vintage, los armarios de cristal, las cómodas, etc…De hecho, si piezas de este tipo hacen una figura excelente en un ambiente más grande, en un ambiente pequeño consiguen el único propósito de hacerlo aún más estrecho.

Elige muebles que tengan una forma suave, sin bordes ni curvas excesivas. Los colores claros también servirán para hacer más luminoso el ambiente.

También hay que tener en cuenta que la luz sigue siendo tu aliada. Hacer un ambiente luminoso automáticamente lo hará más grande: opta por superficies reflectantes (¡siempre sin exagerar!). Además, poner un espejo en el salón no siempre es una buena idea o en todo caso sigue siendo una elección bastante difícil. Correría el riesgo de parecer un pez fuera del agua, algo totalmente fuera de contexto.

Por otro lado, puedes elegir pintar de tonalidades neutras o claras. Por ejemplo el blanco en las paredes combinado con unos muebles en color beige o madera suave. O un gris suave en la pared con muebles en blanco.

Otra palabra clave es: orden. Para tener un ambiente siempre ordenado, también es mejor que tengas algunos elementos en la sala de estar que sirvan para ese orden como algún que otro estante o un mueble para el televisor con cajones. Pero lo dicho, que sean pocos y de líneas rectas.