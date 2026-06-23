Inmanuel Kant, pensador y filósofo alemán: «La inteligencia de un hombre se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar»

Immanuel Kant es considerado una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna. Su obra no solo exploró los límites del conocimiento humano, sino que también transformó nuestra manera de entender la razón y la moral.

A través de su filosofía crítica, el pensador prusiano revolucionó conceptos fundamentales como la ética, la libertad y la autonomía.

La capacidad de gestionar la duda define la brillantez intelectual en la obra de Immanuel Kant

La célebre afirmación de Kant que vincula la inteligencia con la tolerancia a la incertidumbre resumen su enfoque epistemológico. El filósofo nació en Königsberg (Prusia) el 22 de abril de 1724, en el seno de una familia de artesanos.

A pesar de recibir una educación con profundas raíces religiosas, Kant siempre priorizó el uso de la razón como herramienta analítica. Esta postura lo llevó a entender que el conocimiento humano tiene límites claros.

Sus investigaciones académicas culminaron en obras monumentales como la Crítica de la razón pura de 1787, donde desarrollaron que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros.

Esta idea sugiere que el intelecto superior no busca certezas absolutas y dogmáticas, sino que comprende la estructura de su propia percepción. Para Kant, aceptar que nuestra razón tiene fronteras constituye el primer paso de la madurez intelectual.

¿Cuáles son los pilares fundamentales del critico y la ética kantiana?

La estructura del pensamiento kantiano descansa sobre tres interrogantes vitales: ¿Qué puedo saber?, ¿Qué debo hacer? y ¿Qué puedo esperar?

A partir de estas preguntas, el autor desarrolló una teoría ética revolucionaria basada en el concepto del deber. En su Crítica de la razón práctica de 1788, Kant propuso que la mayor perfección del ser humano reside en cumplir el deber por el mero hecho de serlo.

El imperativo categórico representa el eje central de su legado moral. Kant insta a obrar de tal modo que la máxima de nuestra voluntad pueda convertirse en una ley general.

Asimismo, el filósofo defiende la dignidad humana de forma absoluta. Sostiene que debemos tratar a los demás siempre como un fin en sí mismos y nunca simplemente como un medio para alcanzar objetivos ajenos.

Según sus textos, el ser humano posee un valor interno absoluto que infunde respeto a todos los demás seres racionales.

El legado de la Ilustración y la búsqueda de la autonomía mediante la razón

Kant define la Ilustración como la salida del hombre de una «puerilidad mental» de la que él mismo es responsable. El lema que defendió durante toda su trayectoria fue Sapere aude: ¡atrévete a pensar!

Esta autonomía requiere valor para utilizar el propio entendimiento sin la guía de terceros. El pensador afirma que el hombre es únicamente lo que la educación hace de él, pues solo a través de ella se alcanza la verdadera humanidad.

El derecho, para Kant, constituye el conjunto de condiciones que permiten que la libertad individual coexista con la libertad de todos los demás. Su influencia se expandió rápidamente por Alemania, marcando el camino a Hegel y Schopenhauer.

La sabiduría de Kant, fallecido en 1804, recuerda que una persona sabia es capaz de cambiar de opinión, mientras que un necio rara vez lo hace.