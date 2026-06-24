La increíble chaqueta de Aday Mara para el draft: banderas de España y Aragón y nombres de sus ídolos

Aday Mara nunca pasa desapercibido. Además de por su impresionante altura (2,21 metros), el pívot español siempre deja imágenes para el recuerdo en los momentos más importantes para él. Este martes no fue distinto, ya que el zaragozano se presentó en la gala del draft con una chaqueta llena de simbología.

Después de estar en boca de todos por su llegada con esmoquin y sombrero a la Final Four del March Madness, en la que acabó convirtiéndose en el primer jugador español de la historia en proclamarse campeón de la NBA, Aday ha impresionado a todos con su vestimenta en el Barclays Center de Nueva York.

Ahí tiene lugar a partir de las 2:00 (hora peninsular) la gala en la que cada año las 30 franquicias del baloncesto estadounidense seleccionan a las jóvenes promesas que se presentan al draft. Mara es una de ellas y aspira muy alto, incluso al top 10.

El español quiso aprovechar el escaparate para lucir una chaqueta en la que se pueden observar las banderas de España y Aragón, su tierra natal, así como una serie de nombres que le han marcado a lo largo de su corta trayectoria. Entre ellos, el de la mayor leyenda del baloncesto español, Pau Gasol, y de estrellas consolidadas en la élite como Juancho Hernangómez o Jaime Pradilla.

El significado de la chaqueta

«Tengo 220 o 250 nombres de personas. Seguramente me he dejado gente porque hay mucha que me ha estado ayudando durante estos años. He sido muy afortunado y es una cosa chula para hacer», reconoció Aday Mara en un vídeo publicado por la cuenta de NBA España.

La prenda es de color beige, al igual que su pantalón, y esta rodea una camisa blanca y corbata negra. Elegancia máxima para un tipo que, pese a su juventud (21 años), siempre apuesta por ataviarse para las grandes citas. En la madrugada de este miércoles comenzará a cumplir su sueño. Aday Mara se convertirá en el próximo español en llegar a la NBA.