Todos los partidos de España en el Mundial 2026: cuándo juegan, calendario, fechas y horarios

España ya está en marcha en el Mundial 2026 que se disputa este año en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado nacional, dirigido por el seleccionador Luis de la Fuente, afronta el torneo como uno de los favoritos de la cita mundialista tras salir campeón de la pasada Eurocopa 2024, hace dos años. Tras un primer tropiezo en forma de empate ante Cabo Verde, la andadura de la expedición española se pone más exigente.

Cuándo juega España su próximo partido

España juega su próximo partido en el Mundial 2026 este domingo 21 de junio a las 18:00 hora española. El combinado español se enfrentará a Arabia Saudí, que en su estreno ante Uruguay también cosechó un empate, al igual que la selección española ante Cabo Verde.

Ahora mismo el Grupo H del Mundial 2026 está con un cuádruple empate a un punto, aunque con Uruguay y Arabia Saudí por encima de la tabla tras su empate a 1. España y Cabo Verde, que empataron sin goles, están tercero y cuarto, respectivamente.

España jugará su partido ante Arabia Saudí este domingo 21 de junio (18:00 horas) en el mismo estadio en el que disputó su partido inaugural, en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, feudo habitual del Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS.

Los resultados de España en el Mundial 2026

Hasta la fecha, España solamente ha disputado un partido en este Mundial 2026. El combinado español jugó su primer partido del Grupo H ante Cabo Verde. Pese al control absoluto de los de Luis de la Fuente y las numerosas ocasiones que tuvieron, el encuentro finalizó con 0-0, fruto de la gran actuación defensiva de Cabo Verde, especialmente de su guardameta, el veterano Vozinha.

En los dos partidos previos al Mundial 2026, los dos encuentros de preparación antes de la cita mundialista, España sumó minutos ante Irak y Perú. Ante el combinado asiático no pudo pasar del empate a uno, en un partido tosco y falta del ritmo habitual de los de Luis de la Fuente. Ante los sudamericanos se vio algo más de brillo, aunque aún lejos de la soltura y desparpajo de la selección española que tanto brilló en la Eurocopa.

Calendario de la selección española en el Mundial 2026

España tiene aún por delante dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Encuadrada en el Grupo H y tras empatar 0-0 ante Cabo Verde, la selección española aún tiene que resolver sus dos compromisos ante Arabia Saudí y Uruguay para conocer si pasa a la siguiente ronda, a los dieciseisavos de final.

España – Arabia Saudí: domingo 21 de junio a las 18:00 horas

– Arabia Saudí: domingo 21 de junio a las 18:00 horas Uruguay – España: sábado 27 de junio a las 2:00 horas

De pasar de fase de grupos, el calendario del Mundial 2026 fija los dieciseisavos de final entre el 28 de junio y el 4 de julio. Por su parte, los octavos de final se jugará entre el 4 y el 7 de julio; los cuartos de final del 9 al 12; las semifinales el 14 y 15 de julio; la lucha por el tercer puesto el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.