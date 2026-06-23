Desalojada la torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid, por un incendio tras una explosión en la planta 25
Tres trabajadores quedaron confinados fuera de peligro y comunicados con el operativo hasta que se pudo realizar su extracción
El incendio se ha desatado, según varios testigos, tras una explosión en un cuarto técnico
Policía Municipal colabora con su servicio de drones en la emergencia
La torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de la Plaza de Castilla de Madrid, ha sido desalojada tras un incendio en la planta 25 a causa de una explosión.
Tres trabajadores quedaron confinados en distintas plantas, fuera de peliro y comunicados con el operativo en todo momento, hasta que fueron extraídos con éxito. Los bomberos han atendido a dos personas por inhalación de humo y a otra por una crisis de ansiedad.
Al detectarse las primeras llamas, el personal de oficinas y mantenimiento de la torre, el segundo edificio más alto de España, ha sido desalojado por el servicio de seguridad.
Fuentes de Emergencias han aclarado a OKDIARIO que se trata de un incendio en un cuarto técnico en la planta 25. Bomberos lo tienen controlado y siguen trabajando en la zona.
La Policía Nacional, Municipal y servicios de emergencias ya se encuentran operando en el lugar y se ha cortado el tráfico en la zona para dar entrada con fluidez a los operativos. La Policía Municipal ha desplegado su servicio de dornes para prestar apoyo a los Bomberos del Ayuntamiento, mientras que la UIP de Policía Nacional se ha desplegado para acordonar la zona y se ha puesto en marcha el helicóptero de la Policía para supervisar las tareas de extinción y de control del área de las cuatro torres.
Fue una llamada a las 17:08 horas de este martes la que alertó de una explosión y el posterior incendio en la planta 25 del edificio que puso en aviso a los bomberos de Madrid.
Hasta el momento, se desconoce la causa de la explosión que ha dado lugar al incendio, los Bomberos del Ayuntamiento han llegado a los pies de la torre alrededor de las 17:25 horas, minutos después de que se declarara la alarmante humareda que han recogido varios ciudadanos y publicado en redes sociales.