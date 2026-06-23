La torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de la Plaza de Castilla de Madrid, ha sido desalojada tras un incendio en la planta 25 a causa de una explosión.

Tres trabajadores quedaron confinados en distintas plantas, fuera de peliro y comunicados con el operativo en todo momento, hasta que fueron extraídos con éxito. Los bomberos han atendido a dos personas por inhalación de humo y a otra por una crisis de ansiedad.

Al detectarse las primeras llamas, el personal de oficinas y mantenimiento de la torre, el segundo edificio más alto de España, ha sido desalojado por el servicio de seguridad.

Fuentes de Emergencias han aclarado a OKDIARIO que se trata de un incendio en un cuarto técnico en la planta 25. Bomberos lo tienen controlado y siguen trabajando en la zona.

La Policía Nacional, Municipal y servicios de emergencias ya se encuentran operando en el lugar y se ha cortado el tráfico en la zona para dar entrada con fluidez a los operativos. La Policía Municipal ha desplegado su servicio de dornes para prestar apoyo a los Bomberos del Ayuntamiento, mientras que la UIP de Policía Nacional se ha desplegado para acordonar la zona y se ha puesto en marcha el helicóptero de la Policía para supervisar las tareas de extinción y de control del área de las cuatro torres.

Fue una llamada a las 17:08 horas de este martes la que alertó de una explosión y el posterior incendio en la planta 25 del edificio que puso en aviso a los bomberos de Madrid.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la explosión que ha dado lugar al incendio, los Bomberos del Ayuntamiento han llegado a los pies de la torre alrededor de las 17:25 horas, minutos después de que se declarara la alarmante humareda que han recogido varios ciudadanos y publicado en redes sociales.