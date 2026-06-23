Última hora del incendio en una de las cuatro torres de Madrid, en directo: desalojada la torre Moeve

Una gran columna de humo provocada por un incendio ha salido de una de las cuatro torres de Madrid y varias dotaciones de bomberos se han trasladado hacia el lugar de los hechos para sofocar el incendio. Se ha atendido a dos personas por inhalación de humo y a una tercera persona por un ataque de ansiedad.

Emergencias confirma que el edificio ha sido desalojado por el servicio de seguridad de la propia torre al detectarse las primeras llamas. Tres personas que han estado confinadas han sido ya evacuadas.

Se trata de un incendio en un cuarto técnico en la planta 25. Bomberos lo tienen controlado y siguen trabajando. Samur-Proteción Civil ha atendido a dos trabajadores, por inhalación leve por humo, y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.

Incendio en una torre en Madrid, en directo

Los equipos de Emergencias de Madrid han informado de que al menos dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras el incendio declarado en la Torre Moeve de Madrid -antes conocida como la torre Foster-, una de las cuatro torres del distrito financiero de la capital.