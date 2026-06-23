Última hora del incendio en una de las cuatro torres de Madrid, en directo: desalojada la torre Moeve
La torre Moeve de Madrid ha tenido que ser desalojada por un incendio que ha dejado una intensa columna de humo
Una gran columna de humo provocada por un incendio ha salido de una de las cuatro torres de Madrid y varias dotaciones de bomberos se han trasladado hacia el lugar de los hechos para sofocar el incendio. Se ha atendido a dos personas por inhalación de humo y a una tercera persona por un ataque de ansiedad.
Emergencias confirma que el edificio ha sido desalojado por el servicio de seguridad de la propia torre al detectarse las primeras llamas. Tres personas que han estado confinadas han sido ya evacuadas.
Se trata de un incendio en un cuarto técnico en la planta 25. Bomberos lo tienen controlado y siguen trabajando. Samur-Proteción Civil ha atendido a dos trabajadores, por inhalación leve por humo, y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.
Incendio en una torre en Madrid, en directo
Los equipos de Emergencias de Madrid han informado de que al menos dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras el incendio declarado en la Torre Moeve de Madrid -antes conocida como la torre Foster-, una de las cuatro torres del distrito financiero de la capital.
Se reabre el tráfico de la zona
Emergencias Madrid ha informado que el tráfico, cortado durante el operativo, comienza a abrirse de nuevo. Por el momento se puede circular por el acceso a Paseo de la Castellana desde la M-11, M-30 calzada 1 y los túneles a Cuatro Torres.
Dados de alta dos trabajadores atendidos
Los dos trabajadores atendidos por inhalación de humo debido a las llamas en la torre Moeve han sido dados de alta. Según SAMUR-PC no han requerido traslado hospitalario.
Los Bomberos terminan de revisar el edificio
A esta hora, Bomberos de Madrid ya ha terminado de trabajar en la extinción del fuego de la torre Moeve y terminan de revisar el edificio. Los dos trabajadores atendidos por Samur-PC han recibido el alta y no han requerido traslado hospitalario.
Fuego extendido y ausencia de humo en la planta
El fuego de la torre de Madrid ha sido extendido casi dos horas después de que se iniciara. En estos momentos no hay humo en la planta. Los Bomberos ya están realizando requisa. UIP se mantiene en el perímetro interior, liberando paso de los viandantes.
La torre Moeve es propiedad de Amancio Ortega y ya sufrió otro incendio en 2025
La torre Moeve es propiedad de Pontegadea (grupo inversor y brazo patrimonial de Amancio Ortega). Este rascacielos es el segundo más alto de España, con 248 metros y 49 plantas, y es conocido como Torre Foster o Torre Cepsa. Ya había sufrido otro incidente el 15 de diciembre de 2025. Entonces, el edificio tuvo que ser evacuado por primera vez debido a un incendio originado por un fallo eléctrico en un transformador del sótano.
El incendio ya está controlado
Emergencias de Madrid ha informado que el incendio de la torre Moeve ya está controlado. El fuego se ha originado sobre las 17:00 horas, en un cuarto técnico de la planta 25.
Evacuadas las tres personas confinadas en la torre
La delegación del Gobierno en Madrid ha informado que ha habido tres personas que han estado confinadas en zonas de seguridad en diferentes plantas del inmueble. Las tres personas han sido ya evacuadas. Un portavoz de Emergencias Madrid ha aclarado que «no ha habido trabajadores desaparecidos», sino que «había tres trabajadores confinados en diferentes plantas».
Dos incendios en la torre en menos de un año
La torre Moeve ha registrado un incendio esta tarde originado en un cuarto técnico de la planta 25. Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.
Incendio en una de las cuatro torres de Madrid
Una columna de humo se ha podido ver debido al incendio de la torre Moeve. Así se apreciaba desde la base del edificio.
Una tercera persona, asistida por un ataque de ansiedad
Una tercera persona ha sido atendida al sufrir un ataque de ansiedad debido al incendio registrado en la Torre Moeve de Madrid.
El incendio se ha originado en un cuarto técnico en la planta 25
El incendio se ha originado en un cuarto técnico en la planta 25 de la torre Moeve de Madrid.
Dos atendidos por inhalación de humo
Emergencias ha informado que dos personas han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la Torre Moeve de Madrid.
Desalojada la torre Moeve de Madrid
Una intensa columna de humo saliendo de la torre Moeve de Madrid ha obligado a desalojar el edificio y varias dotaciones de bomberos se dirigen hacia el lugar para sofocar el incendio.
La torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de España
La torre Moeve es el segundo rascacielos más alto de España, con 248 metros de altura. Solo la supera la Torre de Cristal con 10 metros más.