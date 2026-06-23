La torre Moeve es propiedad de Amancio Ortega y ya sufrió otro incendio en 2025

La torre Moeve que ha sufrido el incendio este martes, ubicada en el complejo de las Cuatro Torres de Madrid, es propiedad de Pontegadea (grupo inversor y brazo patrimonial de Amancio Ortega). Este rascacielos es el segundo más alto de España, con 248 metros y 49 plantas, y es conocido como Torre Foster o Torre Cepsa. Ya había sufrido otro incidente el 15 de diciembre de 2025. Entonces, el edificio tuvo que ser evacuado por primera vez debido a un incendio originado por un fallo eléctrico en un transformador del sótano.

A diferencia del suceso actual, el incidente de 2025 tuvo un impacto visual mucho menor porque se originó bajo tierra. El año pasado el fuego comenzó debido a un fallo eléctrico en un transformador de la planta sótano.

El fallo provocó un corte total de luz en el rascacielos. Los bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a diez empleados que se quedaron atrapados de forma temporal en los ascensores.

El edificio fue desalojado por completo mientras los equipos de emergencia ventilaban los gases acumulados hacia el aparcamiento subterráneo. El incidente se saldó sin heridos.

La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, mientras aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis. Posteriormente, el fundador de Inditex adquirió el rascacielos a Bankia a finales del año 2016 por 490 millones de euros, en lo que supuso su mayor operación inmobiliaria en España hasta la fecha.

Además de la sede central de Moeve, el edificio acoge también parte de la sede de Amazon España.