Adidas se pasa el juego con estas zapatillas perfectas para pies anchos: cómodas, bonitas y por menos de 40 euros

En verano, encontrar unas zapatillas que no agobien el pie y que además sean cómodas durante horas no es tan fácil como parece. El calor, los paseos largos y el uso diario hacen que cualquier detalle se note más, sobre todo si se tienen los pies algo más anchos de lo habitual. Muchas veces, lo que en invierno funciona bien, en estos meses termina resultando incómodo, ya sea por la presión, la falta de transpiración o simplemente porque no se adapta bien al pie. Por eso, cuando aparece un modelo que encaja bien desde el primer momento, suele convertirse en el que más usamos tal y como ocurre con las zapatillas de Adidas que son perfectas no sólo para el verano, sino para aquellos que tienen el pie ancho.

Un modelo que suele tener un precio por encima de los 60 euros, e incluso más pero que podemos encontrar ahora en Amazon por sólo 38 euros, de modo que seguro que muchos no esperarán para hacerse con estas zapatillas. Se trata en concreto, del modelo Adidas Grand Court Base 00s, unas zapatillas que están funcionando bien precisamente por eso, porque no destacan por ser las más llamativas, pero sí por ser cómodas, fáciles de llevar y, sobre todo, accesibles, de modo que seguro que querrás conocerlas un poco mejor, o cuáles son todas sus características para no dudarlo e ir a tu cuenta de Amazon y hacerte con un par para este verano.

Adidas se pasa el juego con estas zapatillas perfectas para pies anchos

Estas zapatillas de Adidas mantienen ese estilo clásico que lleva años funcionando, con las tres bandas laterales y una silueta bastante reconocible. No buscan reinventar nada, y eso en muchos casos es una ventaja ya que además son fáciles de combinar, funcionan con ropa casual y no llaman demasiado la atención, algo que suele valorarse cuando se buscan zapatillas para uso diario.

Uno de los puntos donde más destacan es en la horma ya que aunque no están diseñadas exclusivamente para pies anchos, sí que ofrecen un ajuste bastante cómodo y menos agresivo que otros modelos más estrechos. Esto hace que no presionen tanto en los laterales, algo que se agradece especialmente cuando se llevan muchas horas seguidas o cuando el pie tiende a hincharse con el calor. El cierre de cordones permite ajustar mejor la sujeción según cada caso, lo que también ayuda a que resulten más cómodas en distintos tipos de pie. No son rígidas ni dan sensación de encierro, algo importante en verano, cuando cualquier exceso de presión se nota más.

Materiales pensados para aguantar el uso

El empeine de ante es uno de los elementos que define este modelo. Aporta un acabado más cuidado, pero también cierta flexibilidad que se adapta bien al movimiento del pie. En el interior, el forro textil ayuda a que la pisada sea más cómoda, evitando roces innecesarios en el uso diario.

La suela de goma, por su parte, cumple con lo que se espera en este tipo de zapatillas. No está pensada para deporte intenso, pero sí para caminar, hacer recados o moverse por la ciudad sin problema. Es resistente y aguanta bien el desgaste, algo importante si se van a usar a diario durante varios meses. Otro detalle a tener en cuenta es que el modelo incluye al menos un 20 % de materiales reciclados. No cambia la experiencia de uso, pero sí es un punto a favor para quienes valoran ese tipo de aspectos a la hora de elegir producto.

Una opción práctica para el verano

En los meses de calor, la comodidad pasa a un primer plano. El pie tiende a dilatarse, se suda más y cualquier zapatilla que no encaje bien termina siendo un problema. En ese contexto, modelos como este funcionan porque no complican las cosas ya que no aprietan en exceso, se adaptan con facilidad y permiten moverse con normalidad durante horas.

No podemos decir sin embargo, que sean unas zapatillas especialmente frescas como pueden ser unas de malla, pero tampoco resultan agobiantes si se usan en el día a día. Al final, todo depende del uso que se les dé, pero para paseos, recados o incluso viajes cortos, cumplen sin problema. El precio también juega a su favor ya que por unos 38 euros, es difícil encontrar una opción de marca que ofrezca este equilibrio entre comodidad, diseño y durabilidad. No es un modelo técnico ni pretende serlo, pero sí encaja bien en lo que mucha gente busca en verano: algo sencillo, cómodo y que no dé problemas.

En definitiva, las Adidas Grand Court Base 00s se han convertido en una opción bastante lógica para quienes buscan unas zapatillas fáciles de llevar, con buena relación calidad-precio y que no resulten incómodas, especialmente si se tienen los pies algo más anchos de lo habitual.