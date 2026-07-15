El pueblo de la Sierra de Madrid donde mejor se verá el eclipse solar el 12 de agosto: quedará a totalmente a oscuras durante 1 minuto y 29 segundos

El 12 de agosto no va a ser un día cualquiera ya que todos sabemos que ese día va a tener lugar un eclipse total de Sol que se podrá ver desde buena parte de España, algo que no sucede en estas condiciones desde hace décadas. Durante poco más de un minuto, la luz desaparecerá casi por completo en algunos puntos y el ambiente cambiará de forma bastante evidente. Es un fenómeno poco habitual y por eso está generando interés incluso entre quienes normalmente no prestan demasiada atención a este tipo de cosas.

En la Comunidad de Madrid no se verá igual en todos los sitios. La diferencia está en la zona norte, donde el eclipse será total, mientras que en otros puntos se quedará en parcial o durará menos. Esto hace que muchos estén mirando ya dónde colocarse para verlo en condiciones, y ahí es donde empieza a aparecer la sierra como la opción más clara, sobre todo por visibilidad y por tener menos interferencias de luz. Y dentro de esa zona hay un punto que está concentrando bastante atención en estos días. Es Somosierra, un municipio pequeño al norte de la región, que entra de lleno en la franja de totalidad ya que allí se verá completo y no sólo eso sino que desde la Comunidad de Madrid, se dan varios puntos desde dónde ver bien el eclipse y durante el mayor tiempo y este pueblo en concreto es el que se erige como el mejor de todos si tenemos en cuenta que la previsión es que la fase total dure alrededor de 1 minuto y 29 segundos.

El pueblo de la Sierra de Madrid donde mejor se verá el eclipse solar el 12 de agosto

Somosierra reúne varias condiciones que lo colocan como uno de los mejores sitios para ver el eclipse dentro de la Comunidad de Madrid. Por un lado, está su ubicación, en una zona elevada y alejada de grandes núcleos urbanos, lo que ayuda a que el cielo se vea con más claridad. Por otro, el hecho de que esté dentro de la franja de totalidad hace que la experiencia sea más completa que en otros lugares donde el fenómeno será parcial o más breve.

El propio Ayuntamiento ha decidido organizar una observación municipal para ese día. Han abierto inscripciones y, según los datos que se manejan, ya hay bastante interés. Se habla de cientos de reservas confirmadas y de una previsión que podría rondar las 2.000 personas, algo poco habitual para un municipio de este tamaño. Para evitar problemas, se ha habilitado una zona concreta, la Dehesa de Majadrades, donde también se ha preparado un espacio para aparcar. No es casual que se haya elegido ese punto dado que tiene buena visibilidad y permite reunir a bastante gente sin interferir demasiado en el entorno. Además, al tratarse de un evento puntual, la idea es que todo esté organizado para que la experiencia sea lo más cómoda posible dentro de lo que permite un fenómeno así.

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Otros lugares donde también se podrá ver

Aunque Somosierra es el lugar donde más tiempo durará la fase total, no es el único punto desde el que se podrá observar el eclipse en Madrid. En total hay once zonas repartidas por la región donde se han previsto actividades o donde las condiciones serán bastante buenas.

En la sierra destacan lugares como Buitrago de Lozoya, La Cabrera, El Molar o Soto del Real, que también estarán dentro de la franja de totalidad. Eso sí, con una duración algo menor. En Buitrago, por ejemplo, el eclipse completo se prolongará algo más de un minuto, mientras que en La Cabrera será unos segundos menos. Son diferencias pequeñas, pero en este tipo de eventos se notan. Más hacia el sur, el fenómeno seguirá siendo visible, pero con menos intensidad. Municipios como Colmenar Viejo, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes también podrán verlo, aunque la oscuridad total durará menos tiempo. Aun así, sigue siendo una oportunidad poco habitual, sobre todo teniendo en cuenta que no hace falta salir de la región para observarlo.

Un evento poco frecuente que lleva a un «Trío de eclipses»

El eclipse del 12 de agosto forma parte de un ciclo más amplio que incluye otros eventos similares en los próximos años. De hecho, está dentro de un programa que se ha bautizado como «Trío de Eclipses 2026/27/28», dado que habrá otro eclipse solar total con el que se busca aprovechar este tipo de fenómenos para atraer visitantes y dar visibilidad a municipios pequeños. En lugares como Somosierra, esto se nota. No es habitual que se concentre tanta gente por un evento de este tipo, y por eso se están preparando con cierta antelación. No sólo a nivel logístico, sino también con actividades culturales y educativas relacionadas con la astronomía, pensadas para quienes quieran algo más que mirar el cielo durante unos minutos.