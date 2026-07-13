Los científicos lo confirman: en este pequeño pueblo de España al lado del mar el eclipse del 12 de agosto va a durar más de lo normal

El esperado eclipse solar que se producirá el 12 de agosto en España es un acontecimiento que no se produce desde hace más de un siglo. Por eso, numerosas personas buscan las mejores ubicaciones para disfrutar de ese momento. Al mismo tiempo, esta información se ha extendido de forma internacional. Un eclipse que se podrá vislumbrar desde Galicia, Asturias, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pero no se apreciará igual desde todos los lugares. El privilegio se lo llevarán los habitantes del pueblo asturiano de Navia, que lo vivirán durante casi dos minutos.

El pueblo clave para el eclipse

En el pueblo de Navia (Asturias) será el lugar donde el eclipse solar hará una aparición única entre sus parajes. Navia cuenta con unos 8.000 habitantes y se ha convertido en uno de los lugares clave para disfrutar de este fenómeno astronómico. Los datos ofrecidos por The Sky Live señalan que el ocultamiento del sol ocurrirá durante 1 minuto y 51 segundos. Además, comenzará a las 19:31 horas en su forma parcial y no será hasta las 20:26 horas cuando comience el eclipse total. Por lo tanto, este acontecimiento tendrá lugar a las 20:28 horas y terminará a las 21:21 horas.

¿Por qué eligen Navia?

Un eclipse solar que no se apreciará sólo desde Navia. Un pueblo que posee una geografía y naturaleza privilegiadas. Además, cuenta con una combinación de playas, bosques, sendas y montañas. Al mismo tiempo, los turistas podrán disfrutar de paseos por la ruta de la Peñá la Pistola y por la tarde podrán disfrutar del surf en playas como la de Frexulfe. Una playa declarada Monumento Natural y espacio de especies protegidas.

Curiosidades de Navia

La villa asturiana es una de las paradas más conocidas del Camino de Santiago de la ruta costera. Además, a finales del año 2025 fue declarado como uno de los Pueblos Mágicos de España. Por lo tanto, el próximo 12 de agosto la localidad disfrutará de la llegada de numerosos viandantes y, sobre todo, de una experiencia que lleva sin vivirse desde hace siglos y que conecta a la gente con la naturaleza a la perfección.