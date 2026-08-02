Adiós a los días de 24 horas en la Tierra: a partir de esta fecha tendrán 25 horas

A partir de esta fecha tendrán 25 horas los días, la Tierra se despide de los días de 24 horas de una manera quizás inesperada. La ciencia estudia cada nuevo paso que damos en cuanto al tiempo se refiere y en estos días en los que parece que estamos a merced de unas horas que parece que no son suficientes, nos damos cuenta de lo que está por llegar. Son tiempos de aprovechar al máximo este proceso que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Este día y noche, estas 24 horas que a veces, nos parecen pocas, pueden acabar siendo la antesala de algo más.

A partir de esta fecha parece que esta vuelta sobre si misma que experimenta la Tierra, en un movimiento de rotación que nos hace vivir en esta noche y día que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el futuro parece que nos da alguna que otra sorpresa del todo inesperada. La astronomía puede darnos un pequeño avance que acabará traduciéndose en más tiempo, nada más y nada menos que 25 horas.

Los días de 24 horas se despiden en la Tierra

La Tierra tiene días de 24 horas, por lo que, estamos muy acostumbrados a vivir unas jornadas en las que cada minuto parece que cuenta. Tenemos muy pendiente un tiempo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Cuando parece que el tiempo se nos queda corto, que no tenemos suficientes horas en un día, descubrimos que podemos tener mucho más. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos descubrir en unos días en los que tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia.

Vamos a dejar atrás ese movimiento imperceptible que va sumando segundos, aunque no lo vemos al final de este recorrido le acabamos sumando una cantidad enorme que hasta la fecha no sabíamos. Son tiempos de ver llegar un destacado cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos.

Estas 24 horas que nos pueden saber a poco, quizás se convertirán en mucho más. En esencia hasta una hora más, segundo a segundo, es lo que vamos a vivir en los próximos años, ya hay fecha para cambiar los relojes y tener una hora más en nuestro poder.

A partir de esta fecha tendrán 25 horas

Un total de 25 horas vamos a tener a partir de esta fecha, aunque puede parecer que falte mucho, es un proceso al que vamos sumando más y más, hasta tener presente este proceso que quizás hasta el momento no pensábamos que podría ser una realidad.

Tal y como nos explican desde el blog de la NASA: «En los primeros días, los científicos rastrearon el movimiento polar midiendo el movimiento aparente de las estrellas. Más tarde cambiaron a la interferometría de línea de base muy larga, que analiza las señales de radio de los quásares, o alcance del láser por satélite, que apunta a los láseres a los satélites. Los investigadores han asuntuado durante mucho tiempo que el movimiento polar es el resultado de una combinación de procesos en el interior de la Tierra y en la superficie. Menos claro fue cuánto cambia cada proceso el eje y qué tipo de efecto ejerce cada uno, ya sean movimientos cíclicos que se repiten en períodos de semanas a décadas, o deriva sostenida a lo largo de siglos o milenios. Para su artículo, los investigadores utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para diseccionar el récord de 120 años. Descubrieron que el 90% de las fluctuaciones recurrentes entre 1900 y 2018 podrían explicarse por cambios en las aguas subterráneas, las capas de hielo, los glaciares y el nivel del mar. El resto fue principalmente el resultado de la dinámica interior de la Tierra, como la oscilación de la inclinación del núcleo interno con respecto a la mayor parte del planeta. Los patrones de movimiento polar vinculados a los cambios de masa de la superficie se repitieron algunas veces aproximadamente cada 25 años durante el siglo XX, lo que sugiere a los investigadores que se debían en gran medida a las variaciones climáticas naturales. Artículos anteriores han establecido conexiones entre el movimiento polar más reciente y las actividades humanas, incluido uno escrito por Adhikari que atribuyó una repentina deriva hacia el este del eje (que comenzó alrededor de 2000) al derretimiento más rápido de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártica y el agotamiento de las aguas subterráneas en Eurasia».

Siguiendo con la misma explicación: «Para el segundo artículo, los autores utilizaron observaciones satelitales del cambio de masa de la misión GRACE (abreviatura de Gravity Recovery and Climate Experiment) y su continuación GRACE-FO, así como estudios previos de balance de masas que analizaron las contribuciones de los cambios en las aguas subterráneas, las capas de hielo y los glaciares al aumento del nivel del mar en el siglo XX para reconstruir los cambios en la duración de los días debido a esos factores de 1900 a 2018. Los científicos han sabido a través de los registros históricos de eclipses que la duración del día ha estado creciendo durante milenios. Si bien es casi imperceptible para los humanos, el retraso debe tenerse en cuenta porque muchas tecnologías modernas, incluido el GPS, dependen de un cronometraje preciso. En las últimas décadas, el rápido derretimiento de las capas de hielo ha desplazado la masa de los polos hacia el océano ecuatorial. Este aplanamiento hace que la Tierra se desacelere y el día se alargue, similar a cuando un patinador sobre hielo baja y extiende sus brazos para ralentizar un giro. Los autores notaron un aumento justo después del año 2000 en lo rápido que el día se estaba alargando, un cambio estrechamente correlacionado con observaciones independientes del aplanamiento. Para el período comprendido entre 2000 y 2018, la tasa de aumento de la duración del día debido al movimiento del hielo y el agua subterránea fue de 1,33 milisegundos por siglo, más rápido que en cualquier período de los 100 años anteriores, cuando varió de 0,3 a 1,0 milisegundos por siglo. El alargamiento debido a los cambios en el hielo y las aguas subterráneas podría desacelerarse para 2100 bajo un escenario climático de emisiones severamente reducidas, señalan los investigadores. (Incluso si las emisiones se detuvieran hoy, los gases liberados anteriormente, particularmente el dióxido de carbono, permanecerían durante décadas más)».