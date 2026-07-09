El 12 de agosto se producirá un evento astronómico muy raro, pero podremos verlo fácilmente desde España

España se prepara para vivir un evento gastronómico más importantes de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol que podrá observarse desde todo el país, aunque con diferencias según la ubicación. Mientras que algunas zonas disfrutarán de la totalidad del fenómeno durante unos instantes, otras contemplarán un eclipse parcial igualmente espectacular. Se trata de una cita muy esperada tanto por aficionados a la astronomía como por quienes simplemente desean presenciar un evento natural que no se repetirá con frecuencia desde territorio español.

El interés por este eclipse es enorme porque será el primero visible como total desde la península Ibérica en más de un siglo. Además, tendrá lugar al atardecer, un detalle que hará aún más llamativa la experiencia gracias a la baja posición del Sol sobre el horizonte. El meteorólogo Roberto Brasero ha recordado recientemente algunos de los aspectos fundamentales que conviene conocer antes de la cita, desde los horarios aproximados hasta la importancia de proteger correctamente la vista. Los expertos coinciden en que, con una buena planificación y siguiendo unas sencillas recomendaciones, el eclipse puede convertirse en uno de los grandes acontecimientos científicos y divulgativos del año.

Todo lo que hay que saber sobre el eclipse del 12 de agosto: evento astronómico

Como explica Roberto Brasero en Antena 3, el eclipse podrá contemplarse desde cualquier punto de España, aunque no de la misma forma. En todo el territorio será posible observar cómo la Luna va cubriendo progresivamente el disco solar, pero únicamente una franja situada en buena parte del norte peninsular y algunas zonas de Baleares disfrutará de la totalidad.

Durante esos breves instantes el Sol desaparecerá completamente tras la Luna y el cielo adquirirá un aspecto similar al del anochecer. Dependiendo del lugar de observación de este evento astronómico, la totalidad durará alrededor de uno o dos minutos, con una duración máxima cercana al minuto y 44 segundos en algunos puntos del recorrido.

En el resto del país el eclipse será parcial, aunque el porcentaje de ocultación seguirá siendo muy elevado en numerosas localidades.

Horarios aproximados del evento astronómico

Uno de los aspectos más llamativos de este eclipse es que se desarrollará durante las últimas horas de la tarde. La fase parcial comenzará aproximadamente a partir de las 19:30 horas en buena parte de España, mientras que el momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20:30, con pequeñas variaciones según la ubicación.

Al producirse muy cerca de la puesta de Sol, en algunos lugares el astro desaparecerá bajo el horizonte antes de que finalice completamente el fenómeno. Por ese motivo, los especialistas aconsejan buscar un punto elevado y con una buena visibilidad hacia el oeste para disfrutar del espectáculo en las mejores condiciones posibles.

El Instituto Geográfico Nacional ofrece mapas interactivos y horarios detallados para cada municipio, permitiendo conocer con precisión cómo se desarrollará el eclipse desde cualquier punto del país.

Una experiencia única

Los eclipses totales de Sol son acontecimientos poco frecuentes porque requieren una alineación casi perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra. Durante unos segundos la temperatura puede descender ligeramente, la luminosidad cambia de forma muy rápida y algunos animales modifican incluso su comportamiento al interpretar que ha llegado la noche.

Precisamente esa transformación repentina del paisaje convierte la totalidad en el momento más esperado por los observadores. Quienes se encuentren dentro de la franja adecuada podrán contemplar también la corona solar, una parte de la atmósfera del Sol que normalmente permanece oculta por el intenso brillo del disco solar.

La seguridad es imprescindible

Roberto Brasero ha insistido en que contemplar el eclipse requiere tomar precauciones muy concretas. Bajo ningún concepto debe mirarse directamente al Sol sin protección, incluso cuando gran parte del disco ya esté cubierto por la Luna.

Las únicas gafas adecuadas son las homologadas específicamente para la observación de eclipses, que cumplen la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados o cualquier otro método improvisado no ofrecen protección suficiente y pueden provocar lesiones irreversibles en la retina.

La Agencia Espacial Europea recuerda igualmente que la observación segura constituye la prioridad absoluta durante cualquier eclipse solar y recomienda utilizar siempre filtros certificados cuando se mire directamente al Sol.

Además del interés científico, este eclipse supone una magnífica oportunidad para acercar la astronomía al público general. Numerosos observatorios, asociaciones astronómicas y entidades divulgativas organizarán actividades especiales para facilitar la observación y explicar el desarrollo del fenómeno.

Qué tener en cuenta durante el eclipse

El Dr. Miguel Giménez de la Linde, especialista colaborador de Doctoralia, aconseja.