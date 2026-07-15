Si has de coger el coche para por fin, irte de vacaciones ahora que llegamos a mediados de mes seguro que eres consciente que llenar el depósito no cuesta lo mismo en todos lados. De hecho, dentro de la Comunidad de Madrid, las diferencias de precio entre gasolineras son bastante habituales ya que pueden darse entre municipios cercanos o incluso entre estaciones situadas a pocos minutos de distancia. Por eso, cada vez más conductores miran dónde sale más barato repostar así que nada como hacerlo ahora y saber cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de julio y donde tenemos las gasolineras más baratas de Madrid.

Antes de mirar precios, debemos recordar que este mes de julio tenemos la ayuda de 15 céntimos por litro, lo que alivia algo el gasto, aunque es más de lo que se pagaba hace un mes, y además no elimina las diferencias entre estaciones. De este modo, elegir bien dónde repostar sigue marcando la diferencia, especialmente para quienes utilizan el coche a diario o deben hacer ahora un largo trayecto. Y para ello, consultar los precios actualizados antes de salir de casa se ha convertido en un hábito cada vez más común entre quienes quieren tener controlado este gasto y sobre todo, hacerlo a través del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tal y como vemos a continuación.

Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que hemos podido consultar en el Geoportal, esto es lo que cuesta la gasolina en las estaciones y gasolineras más baratas de Madrid

Gasolina 95

Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1.389 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1.389 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.389 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.389 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.399 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.399 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.399 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.399 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.399 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.399 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.399 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.399 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda km 2. Precio: 1.399 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda km 2. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1.399 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.399 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.399 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.399 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: . Ballenoil. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.418 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.499 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.608 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Galp . Collado Villalba. Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Collado Villalba. Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.636 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.637 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.639 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.639 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1.639 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.649 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.659 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1 km 14,500. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1 km 14,500. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.679 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.379 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.389 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.389 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda km 2. Precio: 1.389 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda km 2. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841 km 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.409 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.415 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.415 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1.419 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1.419 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . GasExpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.419 €/l.

Como vemos puede que desviarnos algunos kilómetros, o aprovechar un trayecto habitual, para repostar en una estación más económica merezca la pena. Es un gesto sencillo que ayuda a recortar gastos, algo especialmente útil en verano y sobre todo si es ahora cuando estamos a mediados de mes, cuando por fin te vas a ir de vacaciones.

Además, con listados como los que acabamos de consultar, nos damos cuenta que las estaciones automáticas y las conocidas como «low cost» suelen situarse entre las opciones más baratas, pero no son las únicas ya que en determinados momentos como ahora a primera hora de la mañana o zonas, algunas grandes marcas también ajustan precios y pueden resultar competitivas. Esa competencia constante hace que convenga revisar la información casi a diario para no dejar pasar oportunidades de ahorro. Por ello y al margen de quedarte con la información que ya tienes, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de gasolineras y hacer una rápida consulta para poder ver los precios actualizados en toda España y localizar fácilmente las estaciones más económicas, tanto cerca de casa como en ruta, antes de iniciar cualquier desplazamiento. Y además en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Madrid: