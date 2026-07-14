¿Quién sería el rival de España si gana a Francia en el partido de semifinales del Mundial 2026?

A España le queda un último paso para llegar al escenario que todo futbolista sueña. El partido que eligen cuando preguntan a un jugador por su partido soñado. A un sólo partido está la selección española de plantarse en la final de un Mundial y buscar coser la segunda estrella encima del escudo de la selección.

Después de un centenar de partidos de este Mundial 2026, España disputará el partido número 101 del torneo, en un partido que se presenta como un clásico europeo entre España y Francia. Dos selecciones con mucha historia a sus espaldas y que, antes de comenzar el torneo, apuntaban, según aficionados y expertos, a ser los campeones. Hoy martes 14 de julio, España peleará por el pase a la final que se dará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas.

¿Contra quién jugaría España en la final del Mundial?

En caso de victoria española, la otra semifinal se disputará el miércoles 15 de julio a las 21:00 horas. Esta segunda semifinal enfrentará a dos selecciones que guardan también mucha historia entre ellas, como son Inglaterra y Argentina.

La Inglaterra de Bellingham y Kane llega a semifinales después de derrotar a la revelación de este mundial (Noruega), remontando la eliminatoria. Un doblete de Bellingham certificó el buen momento en el que se encuentra el centrocampista, que igualó a seis goles a su compañero Kane en la carrera por la Bota de Oro. Este hecho ha marcado un hito en el fútbol, donde es la primera vez que en un Mundial dos jugadores de la misma selección anotan 6 goles en una misma edición.

La Argentina de Leo Messi disputará las semis contra Inglaterra después de un torneo donde han sufrido como nadie para llegar. Dos prórrogas contra Cabo Verde y Suiza y una remontada de infarto contra Egipto le han llevado a la vigente campeona a ponerse a un partido de la final. Messi empata a 8 con Mbappé en tantos en este mundial, donde se puede repetir la final del pasado mundial.

Partidos de Inglaterra-Argentina en los Mundiales

Un Inglaterra-Argentina es un partido especial para el mundo del fútbol. Estos encuentros guardan muchos momentos históricos, sobre todo para los argentinos.

El mítico partido de la «Mano de Dios» y el «gol del siglo» (Maradona regateó a medio equipo inglés) se produjo en este clásico en el Mundial de México de 1986. Partido de cuartos de final que se produjo 4 años después de la Guerra de las Malvinas, que se resolvió con un dos a uno para la albiceleste.

En el Mundial de 1998 de Francia se vieron las caras, donde el partido terminó en empate a dos y la pena máxima fue la encargada de resolver el resultado. Argentina pasó a cuartos de final después de vencer 4-3 en penaltis. Este partido fue recordado por la famosa expulsión de David Beckham por tirar una patada desde el suelo a Simeone.

La última vez que se vieron en una edición del torneo fue en el Mundial de Corea de 2002, donde los ingleses sumaron tres puntos en la fase de grupos, tras vencer a la Argentina de Marcelo Bielsa, que no pasó de primera ronda en aquel mundial.