Todo sobre Jude Bellingham: edad, su pareja actual, estatura y cuánto cobra

Hay un nombre que comparten dos de las entidades más importantes del mundo del fútbol, la selección de Inglaterra y el Real Madrid. Ese nombre es el de Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, que está causando sensación en la actualidad futbolística.

El 14 de junio de 2023, el Real Madrid hizo oficial el fichaje de uno de los nombres más ilusionantes del momento, pagando 103 millones de euros al Borussia Dortmund. Bellingham encajó como un guante en el equipo merengue, firmando de la mano de Ancelotti un arranque espectacular, marcando en sus primeros cuatro partidos oficiales de forma consecutiva, igualando el récord de Cristiano Ronaldo.

La temporada 2023-2024 se convirtió en un año para la historia del Real Madrid y, por tanto, de Jude Bellingham, quien fue la estrella del equipo sumando 23 goles y 14 asistencias. El inglés logró en su primera temporada lo que muchos jugadores persiguen toda su vida: alzar la Champions League (en Wembley). El Madrid esa temporada firmó un doblete (Liga y Champions) y Jude Bellingham ganó el trofeo Kopa y fue elegido MVP de La Liga.

Cuántos años tiene y cuánto mide Bellingham

Jude Bellingham nació el 29 de junio de 2003 (23 años) en Stourbridge, en Inglaterra. El joven inglés debutó a los 16 años en el fútbol profesional en el Birmingham City FC. A los 17 ya dio el salto a las grandes ligas fichando por el Borussia Dortmund. A la temprana edad de 20 años se convirtió en un fichaje galáctico al fichar por la entidad blanca.

Una de sus grandes virtudes dentro del terreno de juego pasa por ser un auténtico portento físico. Bellingham mide 1,86 metros de altura, lo que le hace ser un peligro dentro del área para los rivales y una gran baza dentro de la defensa de centros y córners.

¿Quién es la pareja de Bellingham?

La novia actual de Jude Bellingham es la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro. Ambos consolidaron su relación a inicios del año 2025. Desde entonces hemos podido ver a la modelo e influencer asistir al Bernabéu en numerosas ocasiones, e incluso acompañarle a Estados Unidos para vivir juntos el Mundial de 2026.

¿Quién es el hermano de Bellingham?

Jude Bellingham comparte su enorme pasión por la pelota con su hermano pequeño, Jobe Bellingham. Jobe Bellingham (21 años) sigue los pasos futbolísticos de su hermano. Ambos debutaron en el Birmingham City FC y decidieron poner rumbo al Borussia Dortmund para terminar de madurar como futbolistas.

Ambos hermanos comparten muchas similitudes como futbolistas, teniendo un juego muy parecido. También físicamente comparten un gran parentesco que les hace imposible no relacionarlos.

¿Cuánto cobra Bellingham?

Bellingham se sitúa en el segundo escalón salarial de la plantilla del Real Madrid, empatado con Vinícius y solo superado por Kylian Mbappé.

En su contrato con el Real Madrid figura que cobra 20 millones de euros brutos. Lo que equivale a unos 11 millones de euros netos por temporada. Su vinculación con el club blanco está firmada hasta el 30 de junio de 2029, donde el inglés aún tendrá 26 años.

A este contrato millonario hay que sumarle sus colaboraciones y patrocinios con marcas como Adidas (siendo una de las imágenes principales) y Louis Vuitton, lo que llega a duplicar prácticamente sus ingresos anuales totales.

¿Dónde vive Bellingham?

La Moraleja ha sido la urbanización elegida por Jude Bellingham para vivir él y su madre. El inglés, a su llegada a Madrid, decidió comprar una vivienda para él y otra para su progenitora. Las viviendas están situadas de forma colindante en una tranquila calle residencial rodeadas de grandes jardines y altos setos que garantizan su privacidad.