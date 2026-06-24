Bellingham se rinde a Mourinho: «¡Qué bueno! Es un entrenador top»

Jude Bellingham, que fue nombrado mejor jugador del partido en el empate a cero entre Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026, fue preguntado por el Real Madrid y se rindió ante José Mourinho. El mediocentro inglés se mostró muy feliz por poder ser entrenado por el técnico portugués y también por los fichajes realizados por el conjunto blanco.

Jude Bellingham comenzó hablando sobre el empate de Inglaterra ante Ghana en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial: «Sentimos frustración. Es muy difícil jugar ante estos equipos que defienden muy bajo. No es un drama. Tranquilidad a la afición. El próximo es el más importante ante Panamá».

«Yo estoy muy feliz con el entrenador (Tuchel), los compañeros y la afición. Mi familia está aquí y estoy feliz», añadió el jugador británico ante los medios de comunicación en Boston.

Jude Bellingham también habló sobre los fichajes del Real Madrid: «Mucho fichaje, pero muy buenos. Jugadores con mucha calidad y experiencia. Ahora estoy focus con Inglaterra, pero después estoy muy feliz con ellos».

Por último, Jude Bellingham se rindió a José Mourinho a pocos meses de entrenar juntos en el Real Madrid: «¿Mou? ¡Qué bueno, qué bueno! Es un entrenador top. Estoy muy feliz con él».