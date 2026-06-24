Escándalo Mundial con Inglaterra: el VAR no revisa un penalti clarísimo a favor de Ghana

El muro de Carlos Queiroz aguantó a la temible Inglaterra y Ghana pudo salvar un empate que les da, virtualmente, la clasificación. Eso sí, la selección del país africano pudo ganar, si los árbitros no hubieran remado hacia la favorita. Los ghaneses se vieron en un uno contra uno de Prince Adu ante Pickford y, por detrás, llegó Guehi para evitar que disparase. Se lanzó con todo el central, hasta el punto de que se olvidó por completo del balón e impactó en la pierna del futbolista del Viktoria Plzen. Un penalti como una catedral que, sin embargo, no fue considerado ni por el hondureño Saíd Martínez, ni por el colegiado al frente del VAR, el mexicano Guillermo Pacheco.

La acción deja pocas dudas. Adu le gana la espalda a la defensa y se planta ante Pickford, pero cuando va a ejecutar, aparece Guehi, con todo, y se lanza a por él. Derriba al ghanés al impactar con un golpe en su pierna izquierda sin tocar el balón. Quizás el fallo del delantero está en que termina por rematar el esférico cuando ya está en el suelo. La acción acaba invalidada por un fuera de juego posterior a ese penalti y ni siquiera se revisa.

😢!La que ha tenido Ghana¡ ⚽️Salen disparados en transición. Le llega el balón a Prince, que lucha dentro del área y lanza un golpeo desde el suelo que tapona su propio compañero. pic.twitter.com/LVt4bLxRq3 — Teledeporte (@teledeporte) June 23, 2026

Pidieron penalti los de Ghana, aunque no de manera incesante. Lo cierto es que la infracción fue de lo más clara, pero el colegiado no consideró pitarla. Era el minuto 79 de partido y el conjunto africano disponía de una gran oportunidad en medio del asedio de Inglaterra. De esta manera, pudieron llevarse algo más que un punto los hombres de Carlos Queiroz, pero el VAR se apagó antes de tiempo y se negó a llamar a Saíd Martínez.