De la mística británica con ‘Wonderwall’ a los cánticos de Argentina: «El que no salta es un inglés»

Liderados por Nicolás Otamendi, Argentina empezó a calentar el partido de semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra. Esta semifinal será algo más que un partido para los sudamericanos; será una batalla por la historia por lo ocurrido en la Guerra de Malvinas. Mientras los ingleses celebraban con el famoso «Wonderwall» de Oasis, los argentinos empezaron a corear al unísono «el que no salte es un inglés».

Después de superar a Suiza en cuartos de final en otro partido marcado por la polémica, por la expulsión de Embolo por segunda amarilla, Argentina se cita con Inglaterra en la antesala de la final. Un partido con mucha historia detrás. Los ingleses representan la elegancia con su «Wonderwall», mientras que la Albiceleste es todo lo contrario, cantando contra su rival. El inicio de este cántico se remonta a 1982, cuando empezó la Guerra de Malvinas.

Durante la guerra murieron 649 soldados argentinos a manos del ejército de Inglaterra. En su memoria, durante los primeros días de la guerra, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y comenzaron a saltar al unísono para repudiar a los ingleses. Pero el cántico como tal empezó en el Mundial de 1986, cuando Argentina eliminó a Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo, el del famoso gol de Maradona con la mano.

«EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS» EL CÁNTICO EN LA FIESTA DE ARGENTINA 🇦🇷#DAZNMundial pic.twitter.com/mbb43B8RHH — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

A partir de ahí, el cántico se hizo popular y los argentinos lo han convertido en uno más de su repertorio, tanto en los partidos de la liga de Argentina como en los de la selección. Es por eso que esta semifinal será algo más que un partido, tanto en el césped como en la grada. De hecho, la Albiceleste sólo ha ganado dos veces a Inglaterra en toda su historia en partido oficial, en el Mundial de 1986 y el de 1998, donde se impuso en los penaltis.

No se cruzan desde 2002, cuando los ingleses les ganaron en la final y lograron su primer y único Mundial hasta la fecha. De ahí que los jugadores de Argentina empezaran a festejar el pase a semifinales con la grada cantando y saltando al unísono con «el que no salte es un inglés». Ahora, los de Scaloni buscarán la revancha de aquel encuentro en Corea y Japón.