Los mejores memes de la histórica victoria de España contra Francia con Mariano Rajoy protagonista

Los memes del España – Francia estuvieron a la altura de la segunda final de un Mundial que la selección española jugará en su historia el próximo domingo en Nueva York (Estados Unidos). De los jugadores, el protagonismo se lo llevó Mikel Oyarzabal, autor del 1-0 y para el que muchos piden el Balón de Oro. Pero, sin duda, el gran protagonista fue Mariano Rajoy por su comentario sobre el equipo francés en El Debate.

Los mejores memes del España – Francia