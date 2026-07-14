España acaba con la dictadura de Mbappé en los Mundiales

España acabó con la dictadura de un Mbappé que llevaba dos finales en los dos Mundiales que había disputado. La Selección española lo anuló por completo y no le dejó aparecer en ningún momento del partido. El delantero galo acabó desquiciado con una amarilla por golpear a Unai Simón sin balón.

Una vez más, Mbappé claudicó ante su bestia negra. Y esta vez en un Mundial, el patio de recreo del delantero galo. Perdió ante España en las semifinales de la Eurocopa de 2024, perdió en la semifinal de la Liga de Naciones y perdió este martes en otra semifinal. España sabe anular a Kylian, lo volvió a hacer y Mbappé demostró que ante la Selección española no puede sacar su mejor versión.

Se acabó la dictadura de Mbappé en la Copa del Mundo. En 2018, su primer Mundial, llegó a la final y la ganó, demostrando un fútbol total y demoledor. Misma versión que en 2022. Llevó a Francia a otra final, perdió ante Argentina, pero marcó tres goles más otro en la tanda de penaltis. Y en este Mundial de 2026 se ha quedado en semifinales sin poder aparecer. España le dejó a cero. Su partido fue nefasto de inicio a fin. Un disparo a portería desde el lateral, otro desviado y poco más. Muy poco más.

El mérito de España fue enorme. Anuló a una Francia que asustaba en la previa con cuatro bichos arriba, entre ellos Mbappé. Pero por completo. Redujo a un equipazo a la nada más absoluta. La Selección española se planta en una final del Mundial 16 años después. Mientras que Mbappé tendrá que conformarse con un triste tercer y cuarto puesto.