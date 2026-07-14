Preguntan a un superordenador quién va a ganar hoy y predice el resultado del España – Francia y después de 25.000 simulaciones ya tiene una respuesta

La semifinal del Mundial de 2026 entre España y Francia ha despertado una enorme expectación tanto entre los aficionados como entre los analistas deportivos. A pocas horas del encuentro, un superordenador desarrollado por la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta Analyst ha realizado una predicción sobre el desenlace del partido tras ejecutar 25.000 simulaciones, ofreciendo una ligera ventaja a la selección francesa en la lucha por un puesto en la gran final del torneo.

El modelo estadístico otorga a Francia un 57% de probabilidades de clasificarse para la final, mientras que España logra el pase en el 43% de los escenarios simulados. Aunque los datos sitúan a los actuales subcampeones del mundo como favoritos, la diferencia entre ambos equipos no es amplia, por lo que el algoritmo prevé un duelo muy equilibrado entre dos de las selecciones que mejor rendimiento han mostrado a lo largo del campeonato.

Para elaborar esta previsión, el superordenador analiza miles de variables relacionadas con el rendimiento de ambos conjuntos. Entre ellas se encuentran los resultados obtenidos durante el torneo, las estadísticas ofensivas y defensivas, la calidad de las plantillas, el estado de forma de los futbolistas, los goles esperados (xG), el historial reciente entre ambas selecciones y otros indicadores avanzados que permiten calcular la probabilidad de victoria de cada equipo.

Uno de los aspectos que más favorece a Francia en las simulaciones es el extraordinario momento que atraviesa Kylian Mbappé, convertido en la gran referencia ofensiva de los bleus. El delantero llega a las semifinales como el máximo goleador del Mundial, con ocho tantos, y está siendo uno de los jugadores más determinantes del campeonato. A ello se suma la solidez mostrada por el conjunto francés durante las fases eliminatorias y la experiencia acumulada por una generación que busca disputar su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo, después de proclamarse campeona en Rusia 2018 y alcanzar la final en Qatar 2022.

Pese a ello, el modelo no descarta en absoluto las opciones de España. La selección dirigida por Luis de la Fuente ha firmado un campeonato muy sólido, destacando especialmente por su dominio del balón, su capacidad para controlar los partidos y su fortaleza defensiva. Hasta alcanzar las semifinales, el combinado nacional únicamente ha encajado un gol en todo el torneo y se ha mostrado como uno de los equipos más difíciles de superar.

El recorrido de España hasta esta ronda también refuerza su candidatura. Tras superar con autoridad las primeras eliminatorias, el conjunto español dejó en el camino a selecciones de gran nivel y confirmó su condición de aspirante al título gracias a un juego colectivo que ha recibido numerosos elogios durante el Mundial.

No obstante, desde Opta recuerdan que el resultado de las simulaciones no supone una predicción definitiva, sino una estimación basada en probabilidades. Que Francia aparezca como vencedora en el 57% de los escenarios simulados significa únicamente que, según el modelo matemático, tiene una ligera ventaja estadística sobre España. En consecuencia, el 43% de opciones atribuido al conjunto español refleja que las posibilidades de clasificarse para la final siguen siendo muy elevadas.