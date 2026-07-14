La AEMET lanza un aviso rojo para mañana, miércoles 15 de julio, en estas zonas de España: se esperan temperaturas de 42ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el aviso rojo por calor extremo para este miércoles 15 de julio en dos zonas de España ante el riesgo de que las temperaturas superen los 42 grados. Las zonas más afectadas por esta subida serán la de Ribera del Ebro de Zaragoza y el litoral de la provincia de Valencia, donde se ha catalogado la situación como de «peligro extraordinario». Además, los avisos de nivel naranja y amarillo se extenderán por una buena parte del este peninsular debido al fuerte ascenso de las temperaturas.

La subida de temperaturas

La AEMET expone que el episodio más intenso se producirá entre las 13:00 y las 21:00 horas y los termómetros superarán los 42 ºC tanto en la Ribera del Ebro zaragozana como en el litoral valenciano. Por otro lado, otras comarcas del interior de la Comunidad Valenciana permanecerán en aviso naranja por máximas que rondarán entre los 40 y los 42 grados. Además, el calor afectará a otras zonas del país como el área del valle del Ebro, el interior del Mediterráneo y parte de Andalucía, lugares donde se prevén registros superiores a los 40 ºC durante los próximos días.

El verano y las temperaturas extremas

Este episodio coincide con la temporada veraniega, considerada tradicionalmente como el periodo más caluroso del año, y se extenderá entre mediados de julio y mediados de agosto. De hecho, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha alertado de que esta masa de aire muy cálido seguirá dejando temperaturas muy elevadas en amplias zonas del país durante buena parte de la semana. Además, en algunas zonas como Murcia, Granada, Jaén, Ciudad Real o Badajoz, las máximas podrían situarse entre los 42 y los 44 grados en los próximos días.

La llegada de tormentas

La subida de las temperaturas no será el único detonante, sino que la previsión muestra la llegada de calima en varias zonas del este y sur peninsular, lo que podría empeorar la calidad del aire. A su vez, se esperan tormentas localmente fuertes en áreas del norte y nordeste, con posibilidad de granizo y rachas intensas de viento.

Los expertos aconsejan

Las autoridades señalan la importancia de protegerse del sol a través de las siguientes recomendaciones:

Limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

Evitar realizar esfuerzos físicos al aire libre.

Prestar atención a las personas más vulnerables y a pacientes con enfermedades crónicas.

Por lo tanto, el miércoles 15 de julio será un día que llegará cargado de temperaturas sofocantes que dejan avisos en gran parte del país.