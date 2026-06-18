¿Cuándo va a llegar el calor sofocante a Madrid? Esto dicen los meteorólogos

Los meteorólogos no dudan en lanzar una serie de alertas que pueden afectarnos de lleno, un intenso calor sofocante puede llegar a Madrid, lo importante es estar pendientes de unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias. Estaremos muy pendientes de unos cambios que nos pueden alejar de lo que sería habitual en estos días. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, un giro radical que hasta la fecha pensábamos que no llegaría tan pronto.

Las temperaturas se disparan cuando llega el verano. Es algo que no podemos evitar y que puede tener unas consecuencias totalmente inesperadas. Pero cuidado, porque lo que puede pasar en breve, son una serie de cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Con la mirada puesta a esta situación que podría complicarse por momentos y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué nos espera en un Madrid donde el calor puede ser sofocante.

Los meteorólogos han puesto fecha

Las olas de calor son una realidad en estos días en los que parece que el termómetro no deja de subir, hasta unas cifras que hacen casi imposible cualquier actividad al aire libre. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo un dolor de cabeza importante.

El tiempo será el que nos dará una importante sorpresa en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando a la hora de salir a la calle. Determinadas horas del día acabarán convirtiéndose en una auténtica pesadilla, con un calor sofocante que no tiene consuelo posible.

El aire acondicionado, un buen ventilador o una bebida fresquita y recurrente acabarán siendo indispensables, si lo que queremos es hacer realidad una serie de novedades destacadas. Es momento de saber qué puede pasar con unas cifras en las que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Han puesto fecha los meteorólogos de una serie de novedades que acabarán marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma muy directa. El corazón de España se prepara para unos días en los que se pueden marcar grandes récords.

El calor sofocante en Madrid va a llegar

Es inevitable que llegue un calor, que a partir del próximo domingo puede hacerse notar más de lo que imaginaríamos a estas alturas del año. Son tiempos de estar muy pendientes de un cambio de ciclo que hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado. La situación va cambiando por momentos, a medida que nos acercamos a un verano que apunta maneras.

Tal y como explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución por la tarde. Ligera presencia de calima por la tarde. No se descarta algún chubasco disperso por la tarde en la Sierra. Temperaturas sin cambios. Viento flojo variable, con predominio del sur y sureste en horas centrales del día, cuando puede darse algún intervalo moderado». Las alertas se activan por altas temperaturas: «Temperaturas máximas significativamente altas.» Máximas que durante el día pueden rozar los 40º y no bajarán de los 20º durante la noche.

Una auténtica pesadilla que llega antes de tiempo con días en los que parecerá que estemos en un horno y noches que costará dormir. La predicción no es mucho mejor para el resto del país: «La influencia de las altas presiones estabilizará el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. Habrá cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar. A partir del mediodía, se espera el desarrollo el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior. Se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte, Extremadura, sierra Morena y, con menor probabilidad, los Pirineos y puntos de la meseta sur. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la cornisa cantábrica, más acusadamente en el interior de la zona oriental; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada. Se podrán superar los 34-37 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en Mallorca, los 36-38 grados en el tercio nororiental y los 38-39 grados en los valles del Tajo, Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar localmente a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en las temperaturas».