El 18 de junio de 2026 se prevé en toda la provincia de Zaragoza un cielo mayormente despejado, aunque por la tarde podrían surgir algunos chubascos en la zona sur del sistema Ibérico, acompañados de tormenta. Las temperaturas seguirán elevadas y el viento será flojo, cambiando a sureste en horas vespertinas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso y cielo despejado

A medida que el sol se asoma en Zaragoza, con una salida a las 06:29, el cielo se presenta diáfano, prometiendo un día de sorpresas agradables. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar los 38 grados centígrados, un calor que, combatiendo con el leve viento del sureste, hará que la sensación térmica se acerque a los 40. Con una baja probabilidad de lluvia, el día se desliza sin riesgo de chubascos, aunque la humedad puede hacer que el aire se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el calor se mantendrá, llegando a 35 grados, mientras el viento, que sopla a una media de 15 km/h, refresca ligeramente el ambiente. La luz del día se prolongará hasta las 21:40, permitiendo disfrutar de las últimas horas de sol antes de que la noche repose sobre la ciudad. En este escenario, el aire se cargará de claridad, aliviando el día con un suave descenso de temperatura hacia la noche, donde se espera que descienda hasta los 22 grados.

Calatayud: cielo gris y posibilidad de lluvias

En Calatayud, el cielo se muestra grisáceo, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Las ráfagas de viento comienzan a despeinar las hojas de los árboles, mientras la sensación térmica se mantiene en un vaivén entre frescura y calidez. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con lluvias que podrían asomarse suavemente hacia la tarde.

La mañana arranca con temperaturas agradables que rondan los 20 grados, pero a medida que el sol asciende, se prevé un notable descenso en la temperatura máxima a 37 grados en la tarde, sumado a una probabilidad del 20% de lluvias. El viento soplará a 5 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar hasta 45 km/h, contribuyendo a una sensación térmica variable. Es recomendable llevar paraguas si se prevé salir más tarde.

Tarazona: cielo nublado y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo estable y templado, destacando un cielo ligeramente nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36 grados, con brisas suaves que pueden aportar algo de frescura en los momentos más cálidos. Aunque hay un leve riesgo de lluvia en la tarde-noche, será poco probable que afecte los planes.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar actividades cotidianas en un ambiente relajado. La suavidad del viento lo hace ideal para salir a tomar algo en una terraza o simplemente disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET