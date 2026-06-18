España y Francia en el punto de mira por tiempo anómalo en esta época del año

Un tiempo anómalo en esta época del año obligan a activar las alertas en España y Francia, sin duda alguna, deberemos prepararnos para lo peor. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ir en aumento y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. Es hora de descubrir lo que puede pasar con un verano que ya apunta maneras y nos está dando una serie de pasos destacados que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos espera en breve.

Esta época del año puede convertirse en una auténtica pesadilla, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Tocará saber qué es lo que puede pasar con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas. Es hora de saber qué puede pasar con un verano que apenas acaba de comenzar, pero ya apunta maneras, España y Francia son los países en el punto de mira de los expertos.

Esta época del año nos espera un tiempo diferente

Es importante estar preparados para una serie de novedades que vamos a poder ver, a partir de ahora. Parece que la nueva estación apunta maneras y acabará convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia, que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar, de una forma que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de apostar claramente por un giro radical en la situación que vivimos.

Lo que esperaríamos en estos días es obtener una novedad clara que quizás no esperaríamos ver. De una forma que quizás hasta el momento desconocíamos y puede acabar siendo el que nos dará ciertas sorpresas inesperadas en unos días de transformación.

Esta época del año nos hace estar a la espera de un tiempo diferente que podría convertirse en un motivo de alerta. Los expertos están muy pendientes de unos mapas que parece que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario, lo que nos espera es algo para lo que no estamos del todo preparados.

En el punto de mira de los expertos Francia y España

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar unos datos que son totalmente inesperados. En especial, si tenemos en consideración que estaremos ante un giro radical que puede marcar una importante diferencia. Tenemos que empezar a descubrir la esencia de una serie de fenómenos que son poco comunes.

Tal y como nos explican desde Meteored: «Para la jornada de hoy ya se han activado varios avisos amarillos por temperaturas máximas en la región del valle del Ebro, con registros que podrían alcanzar los 36 ºC e incluso rebasarlos. También cabrá prestar atención a las nubes de carácter convectivo que están creciendo con energía esta tarde en el interior peninsular, donde de nuevo se pueden repetir fenómenos como granizadas y vendavales».

Pero lo peor podría estar a punto de llegar: «Ahora mismo, nuestra geografía se encuentra bajo la influencia de una pequeña dorsal anticiclónica, que está permitiendo que en varios lugares el ascenso térmico sea progresivo. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, el paso de varias vaguadas atlánticas en altura y la formación de una dana al oeste de la Península provocarán que en la recta final de semana una potente cresta subtropical se extienda por casi toda Europa. Este escenario supondrá una gran expansión de la columna de aire en toda la troposfera, tras haber adquirido un carácter mucho más cálido tras la irrupción de procedencia subtropical, por lo que el fenómeno tendría el potencial de generar valores de geopotencial a 500 hPa ( aproximadamente 5500 m) de récord, tomando como referencia la serie climática de 1979-2021. A ello habrá que sumar la propia subsidencia, que calentará más la masa de aire. Posteriormente, el modelo europeo sugiere que la dana que se formaría al oeste de Madeira hacia el final del próximo domingo podría permanecer bastante estacionaria a lo largo de toda la semana que viene. De cumplirse esta configuración a nivel sinóptico, la bolsa de aire frío podría actuar de motor principal para seguir impulsando hacia la Península Ibérica y Europa masas de aire que podrían ser extremadamente cálidas».

Un hecho histórico que afectará a España y Francia principalmente: «Tras analizar la evolución de las temperaturas para las siguientes jornadas, podríamos decir que, a medio plazo, el punto álgido de este episodio de calor extremo se concentraría entre el próximo domingo y martes, donde las anomalías térmicas podrían incluso acercarse a los 20 ºC de manera localizada en el extremo norte peninsular y de forma más generalizada en el norte y sector central de Francia».