Hoy, 30 de julio de 2026, el cielo se presentará despejado en buena parte de la provincia, aunque podrían aparecer nubes bajas en el litoral sur por la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán elevadas. Un viento suave del suroeste en la costa se tornará moderado por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor abrazador

Con un cielo que se despereza lentamente, Barcelona nos recibe este día con una brillante serenidad. La temperatura oscilará entre los 24 y los 32 grados, ofreciendo un calor abrazador en momentos puntuales, donde la sensación térmica podría alcanzar los 34 grados. Sin embargo, la buena noticia es que no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente despejada. La suave brisa que viene del sureste, a una media de 20 km/h, puede aportar un alivio agradable.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando cada rincón de la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 21:10. Si bien la humedad rondará niveles altos, creando un ambiente un poco más pesado, la combinación de temperaturas y viento hará que el día sea agradable. Disfrutemos de cada rayo de luz, pues la noche nos ofrecerá un clima fresco donde la temperatura descenderá a 26 grados, ideal para pasear y respirar la atmósfera vibrante de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y viento fuerte

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se despierta con un ambiente cargado de expectativa, mientras los primeros rayos de sol tratan de atravesar un cielo cubierto. A medida que avanza el día, el viento fuerte del sureste se hará notar, soplando a 20 km/h y dejando entrever el inminente cambio en el tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados.

El contraste será palpable con la llegada de la tarde, donde se espera que las rachas de viento superen los 40 km/h y la sensación térmica pueda alcanzar los 34 grados, todo bajo un cielo igualmente inquieto. La humedad, que podría llegar al 85%, hará que la sensación de bochorno sea palpable. Se recomienda llevar paraguas, ya que la inestabilidad del tiempo podría traer sorpresas desagradables.

Calor y cielo despejado hoy en Badalona

El día comienza con un cálido amanecer en Badalona, donde el cielo se presenta despejado y la temperatura ronda los 25°C. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica puede alcanzar hasta los 34°C, lo que sugiere que será una jornada calurosa y húmeda, con una humedad relativa que superará el 75%. El viento soplará de dirección variable, con una velocidad media de 20 km/h y algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco en ciertos momentos.

Durante la tarde, el calor se mantendrá, alcanzando una máxima de 33°C. Afortunadamente, no se espera lluvia y el cielo seguirá iluminado hasta la puesta del sol a las 21:10. Con un total de más de 14 horas de luz, será un día ideal para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

Día soleado y tranquilo ideal para paseos en Sabadell

El tiempo será mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados. La mañana se presentará con un cielo poco nuboso, mientras que la tarde mostrará algún cambio leve, sin probabilidad de lluvia ni vientos significativos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a relajarse. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de salir y disfrutar del entorno, ya que las condiciones son favorables para pasar un buen rato.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

El prelitoral de Barcelona presenta un aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo. Temperatura máxima: 37 ºC.