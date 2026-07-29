Mario Picazo, meteorólogo, sobre la cuarta ola de calor del verano: «El escenario será muy preocupante»

La cuarta ola de calor del verano es ya una realidad, Mario Picazo nos explica el escenario que será muy preocupante y para el que faltan horas. España se prepara para una nueva ola de calor, la cuarta, de un verano en el que las altas temperaturas han sido grandes protagonistas de una temporada difícil de olvidar. Las cifras de estos días han complicado las salidas a la calle en las horas centrales del día cuando el calor asfixiante estaba presente.

Pero lo peor de estas olas de calor, llegaba por la noche, cuando el termómetro seguía sin bajar. El descanso nocturno, imprescindible para poder mantener nuestra actividad diaria, de una manera muy diferente. Estas cifras son, nuestra peor pesadilla que puede repetirse en una semana en la que tendremos que estar muy pendientes de los avisos de la AEMET. Mario Picazo se adelanta y nos explica lo que puede pasar en unos días en los que media España se prepara para unas merecidas vacaciones. Este final de julio que marca el inicio de un periodo de inactividad creciente tendrá como protagonista la cuarta gran ola de calor del verano.

El escenario sería muy preocupante

Lo peor de esta cuarta ola de calor del verano está siendo un riesgo enorme ante unos incendios que están causando estragos. Las peores condiciones que podríamos tener para controlar o evitar estos incendios las vamos a tener en breve, con unas cifras que pueden cambiarlo todo.

Este año está siendo especialmente seco y caluroso, una combinación muy peligrosa para la propia naturaleza y el ser humano. Estamos viendo como las cifras se convierten en un riesgo para todo cuanto nos rodea. Tenemos que empezar a prevenir más que curar.

Estas temperaturas que están superando los 40º en gran parte del territorio son una bomba explosiva para unos incendios que van en aumento este 2026. Uno de los más terribles de la historia que podría verse potenciado por unas cifras que llegan esta semana.

El escenario que nos explica Mario Picazo no será el mejor para prevenir o parar estos incendios que marcan también la salud de las personas. Esta nueva ola de calor podría convertirse en una de las más peligrosas, cada cifra se suma a las anteriores olas de calor, en un verano que ya está siendo de récord.

Mario Picazo, meteorólogo, sobre la cuarta ola de calor del verano

La cuarta ola de calor del verano es una realidad que Mario Picazo nos explica con pelos y señales desde su canal de El Tiempo. Estamos viviendo una anomalía que puede convertirse casi en permanente en una semana en la que las cifras nos sitúan en un punto de no retorno.

Tal y como nos explica Mario Picazo: «El paréntesis que hemos vivido este fin de semana, con un descenso térmico en muchas comunidades, va a llegar a su fin durante los próximos días a medida que se vaya alejando la vaguada de aire más frío hacia el este para dar paso a otra situación de dorsal anticiclónica. De nuevo vamos a notar cómo los vientos se van calmando. El aire se va recalentando y la situación de humedad y bochorno se va acentuando. El aire cálido de origen norteafricano irá acompañado en muchos casos de calima, pero también del humo que aún puedan dejar algunos incendios. No se esperan precipitaciones prácticamente a lo largo de la semana, aunque pueden aparecer puntualmente en el litoral cantábrico y para la recta final de la semana con algo más de frecuencia en zonas del norte y este de la península».

Siguiendo con la misma previsión: «El jueves, el paso de un frente podría ayudar a aumentar la inestabilidad con precipitaciones que se extenderían de forma intermitente y aislada por zonas del tercio norte de la península y otras zonas, sobre todo de montaña, del este. Con el paso de los días también vamos a notar cómo la calima va en aumento en un buen número de provincias, sobre todo en la mitad sur peninsular».

Las cifras pueden ir aumentando por momentos: «Las temperaturas que habían bajado hasta el sábado en muchas zonas vuelven a subir este domingo y lo harán más aún durante el arranque de la semana. Está previsto que suban hasta el jueves para luego experimentar un descenso durante la recta final de la semana, aunque no en todas las comunidades. Entre las capitales que podrían alcanzar esos valores de 40 grados o más se encuentran Ourense, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Granada, Sevilla, Córdoba, Badajoz o Cáceres. También vamos a encontrar un buen número de capitales de provincia con noches tropicales o ecuatoriales, donde las mínimas registrarán valores altos. Almería y Cádiz van a ser dos de esas capitales donde los termómetros a duras penas bajen hasta los 25 grados».