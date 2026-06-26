Superan los 42 grados en esta comunidad autónoma y no se prevé bajada durante el fin de semana

No se prevé bajada durante el fin de semana, en esta comunidad autónoma se pueden superar los 42 grados. España se convierte en un auténtico horno y nos ofrecerá en estos días unas cifras que pueden ponernos los pelos de punta. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, de la mano de unos cambios que pueden convertirse en un problema para todos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en un fin de semana en el que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Las altas temperaturas de estos días que tenemos por delante están dejándonos unas cifras que realmente pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. El tiempo nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada, con unas fechas y datos que pueden acabar generando más de una sorpresa en unos días cargados de actividad. El tiempo puede sorprendernos con unas alertas que deberemos respetar, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve en esta comunidad autónoma.

No se prevé bajada durante el fin de semana

El fin de semana que esperaríamos un importante cambio de tendencia con la mirada puesta a estos cambios que quizás hasta la fecha no esperaríamos. Este tipo de fenómenos que estamos viviendo en una temporada en la que el tiempo acabará siendo una realidad que deberemos empezar a comprobar.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo una situación que podría acabar siendo la que nos dará una importante novedad.

Estamos enfrentándonos a una recta final del mes de junio en el que quizás tendremos que aprovechar cada paso de una forma diferente. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en consideración en algunas comunidades autónomas.

Parece que el buen tiempo no se detiene y lo hace de una manera en la que tocará saber qué es lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos haga conocer una previsión del tiempo de la AEMET que llega con novedades destacadas.

Los 42º se superarán en esta comunidad autónoma

Nos enfrentamos a un fin de semana en el que el tiempo se acaba convirtiendo en protagonista y lo hace de tal forma que nos invita a prepararnos para lo peor. En especial en estos días en los que cada gesto cuenta, de una manera que tocará empezar a pensar en cambios importantes ante una previsión que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico, donde serán probables chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el valle del Ebro, viento flojo a moderado del sureste, con intervalos de fuerte por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable predominando la componente sur con intervalos de moderado por la tarde».

Gran parte de Aragón estará en riesgo: «Temperaturas con valores significativamente altos en la depresión del Ebro». Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Este día se espera una situación en la que predomine la estabilidad, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, que en zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas, irá con chubascos y tormentas aislados que, aún así, pueden ser puntualmente fuertes. No se descartan tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla la Mancha y sierras del sureste. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, más abundantes en La Palma, y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del sur, donde descenderán. Las mínimas, ascenderán en general de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde los ascensos serán algo mayores y descenderán en el oeste de Galicia. Se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados en Andalucía, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. También 36-38 grados en el valle del Guadalquivir. Sin cambios significativos en los archipiélagos».