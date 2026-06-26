Roberto Brasero, meteorólogo, sobre los registros de temperaturas que se aproximan: el cambio se avecina en los próximos días

El cambio que se avecina en los próximos días puede ser histórico, estaremos ante un giro radical en las temperaturas que activa la alerta de Roberto Brasero. Será el momento de poner en práctica algunas situaciones que nadie hubiera imaginado, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, tocará estar preparados para lo peor, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de este cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta el momento no sabíamos. Sin duda alguna, tenemos por delante, unas novedades destacadas que podrían acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. Este meteorólogo no duda en darnos alguna que otra sorpresa ante lo que tenemos por delante, unos registros que realmente ponen los pelos de punta. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos próximos días.

El cambio que se avecina en los próximos días

Los próximos días pueden convertirse en una auténtica pesadilla, vamos a descubrir la esencia de una situación que hasta el momento nadie pudiera empezar a tener en consideración. En estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado ver llegar.

Este cambio en el tiempo que tenemos por delante puede convertirse en la antesala de algo más. Tendremos que visualizar esta novedad que nos indica un experto en el tiempo como Roberto Brasero, que no duda en darnos algunos detalles de lo que puede pasar en breve.

Será el momento de conocer un poco mejor lo que podría pasar en breve, este tiempo que tenemos por delante, podría acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado esta situación que puede ser esencial.

Roberto Brasero no duda en indicarnos lo que puede pasar en unas fechas en las que realmente tendremos que prepararnos para un destacado cambio de tendencia. Lo que puede pasar a partir de ahora, pone los pelos de punta a los expertos de la AEMET, España se prepara para lo peor.

El aviso de Roberto Brasero sobre los registros de temperaturas que llegan

Los registros de temperaturas que llegan pueden cambiarlo todo, en especial si tenemos en cuenta este aviso de Roberto Brasero que nos deja en shock. Tocará estar pendientes de unos cambios que pueden ser los que marcarán una tendencia al alza que nos afectará en esta recta final del mes de junio.

«Por el oeste peninsular ha ido entrando es masa de aire más fresca desde el Atlántico que ha venido acompañada de tormentas y lluvias, como las que están descargando con fuerza en Galicia o en el oeste de Asturias incluso con granizo que mantiene para hoy el aviso de nivel naranja en el litoral occidental asturiano. Tormentas ya algo más débiles en el resto de la mitad norte donde todavía pueden descargar esta tarde».

Este fin de semana llega el cambio que nadie hubiera ni imaginado: «Tras el descenso de hoy, las temperatura se mantendrán muy parecidas mañana. Tan solo se esperan descensos en la costa del país vasco mientras que en el resto de España serán como las de ayer o de nuevo por el sur un poco más altas. Muy caluroso será el día en Zaragoza con 39º, Lleida con 38º o Pamplona con 37º pero también en Córdoba vuelven a subir hoy a cifras similares. Más liviano será el calor del resto de España y en nada parecido ya que hemos tenido esta semana. Seguirán las nubes en el noroeste con lluvias débiles en Galicia y tormentas en la Cordillera Cantábrica. El fin de semana viene parecido y, sobre todo, caluroso. El sábado bajarán las temperaturas en el Cantábrico y subirán de nuevo en el mitad sur peninsular y el domingo seguirán las nubes con algunas lloviznasen el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el país vaco mientras que en el resto de España será un caluroso día de verano, pero con menos calor que el domingo pasado».

Unas novedades que aunque la ola de calor tal y como la hemos vivido al inicio de esta semana ya haya sido una novedad plena en estos días en los que cada detalle cuenta. Si tenemos planes para el fin de semana, será mejor que nos preparemos para vivirlo de una forma muy diferente. Quizás con el paraguas en la mano o buscando algún refugio climático ante unas cifras que ponen los pelos de punta.