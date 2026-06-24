Roberto Brasero, meteorólogo, alerta del pico más extremo de la ola de calor: apunta este día en el calendario

El pico más extremo de la ola de calor lo tenemos en el calendario gracias a esta previsión de Roberto Brasero. Será el momento de apostar claramente por un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, Roberto Brasero nos indica qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a estos cambios que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado en estos días.

Las altas temperaturas que hemos tenido por delante son la antesala de algo más, es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar determinados cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por este cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado ver llegar. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos espera de la mano de la previsión del tiempo de un Roberto Brasero que conoce la fecha exacta del pico más extremo de la ola de calor.

Este día en el calendario llegaremos a lo más alto de esta ola de calor

Una importante ola de calor está llegando a toda velocidad, con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En estos días que hasta la fecha no teníamos en consideración que podría pasar por delante.

Este giro radical que hasta el momento desconocíamos que podríamos ver llegar y que nos ha llegado antes de tiempo. En este final del mes de junio en el que tocará estar preparados para visualizar determinados cambios de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Es momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que las altas temperaturas ya están llegando a su máximo más absoluto. Tendremos que empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Un tiempo que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que hasta el momento desconocíamos. Será el momento de conocer lo que nos espera siguiendo a un Roberto Brasero que sabe bien qué nos estará esperando.

Desde su canal de Antena 3 este experto nos dice que: «se pueden alcanzar los 38º en amplias zonas de la Península y Baleares, los 40-42 grados en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y 43º en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Calor de día y de noche porque ya empezará la jornada con temperaturas muy elevadas y lo seguirán siendo al acabar el día. Y no hará falta el fuego de las hogueras para pasar calor en la víspera de San Juan. Ahora mismo, si repasamos las mínimas previstas para la madrugada de mañana, vemos muy pocas capitales que puedan bajar de los 20º de mínima (Teruel, Soria, A Coruña, Santander… con mínimas de 18º o 19º) por lo que en la mayor parte de España la noche de San Juan será noche tropical o incluso tórrida -o ecuatorial- que así se denomina a las mínimas que se quedan por encima de los 25º, como podría ocurrir en Almería, Zaragoza o Madrid por poner solo algunos ejemplos de este calor nocturna que todavía seguirá».

Siguiendo con la AEMET, el cambio de tendencia puede ser esencial: «Este día continuará la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor. Aun así, predominará una situación de estabilidad en la mayor parte, con cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en el extremo norte, con chubascos y tormentas con granizo, más probables en Pirineos, el Cantábrico oriental y el alto Ebro, pero sin descartarlas en la Ibérica y otros puntos de la meseta norte. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península. El descenso de las máximas será notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en el Cantábrico y menos acusado en el tercio oriental. El descenso de las mínimas será también ligero en el tercio oriental. Todavía se superarán los 34-36 grados en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular e incluso los 38-39 de forma puntual».