AEMET pone en alerta a España por una ola de calor histórica: temperaturas nunca vistas desde 1950

Temperaturas nunca vistas desde 1950, la AEMET pone en alerta a España por una ola de calor que puede ser histórica. Estos días parece que el tiempo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. De tal manera que conseguiremos un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Parece que el calor no quiere irse en estas fechas, sino todo lo contrario, nos está acompañando hasta unos registros que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado que tenemos por delante. Con un cambio de tendencia que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que las cifras pueden llegar a superar las de los años 50, de tal forma que tocará estar preparado para lo peor, en unos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tenemos por delante.

Llegan temperaturas nunca vistas desde 1950

Temperaturas nunca vistas desde 1950 es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En estos días en los que quizás tendremos que visualizar un giro radical de guion en unas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Este mes de junio nos está dejando unos registros que realmente sorprenden y que pueden acabar de darnos algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué nos espera con una ola de calor que parece que no quiere irse, sino más bien todo lo contrario. Ha llegado el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta, con unas temperaturas que no se repiten desde el año 1950. Con ciertas novedades que hasta el momento no sabíamos que podrían acabar siendo una realidad.

Una ola de calor histórica pone a la AEMET en alerta

Será mejor que nos empecenos a preparar para lo peor, con la mirada puesta por una serie de cambios que pueden convertirse en una pesadilla para un fin de semana en el que gran parte del territorio puede convertirse en un horno. Estaremos muy pendientes de un cielo, pero sobre todo de un termómetro que marcará importantes registros.

Tal y como nos indican desde la AEMET: «Este día continuará la normalización de las temperaturas y predominará una situación de estabilidad salvo la presencia de unas bajas presiones en el noroeste, donde, bajo un flujo atlántico, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico oriental, Alto Ebro e Ibérica norte, en donde puede haber algún chubasco o tormenta aislados. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Se espera calima muy débil sobre la Península. Las temperaturas mínimas descenderán en la Península, sobre todo en el interior norte, y de forma ligera en el resto. Las máximas, sin embargo, ascenderán en Andalucía y zonas de interior y descenderán ligeramente en el Cantábrico oriental y la Comunidad Valenciana. Todavía se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. Sin cambios significativos en los archipiélagos».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 37-38 grados de forma puntual. Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del nordeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En la costa atlántica gallega soplará un sur moderado y en el Estrecho y Alborán soplará poniente. En Canarias, alisio moderado».