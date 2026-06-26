Hoy, 26 de junio de 2026, se espera un día de cielos poco nubosos en buena parte de la provincia, aunque las nubes bajas pueden hacer acto de presencia en la madrugada, acompañadas de brumas y bancos de niebla en el interior. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará y podrían registrarse chubascos ocasionales, especialmente en la mitad norte, donde las temperaturas descenderán, siendo más notable en el litoral. Viento flojo de componente norte predominará durante las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con probabilidad de lluvia

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, anunciando una jornada en la que la humedad nos recordará que estamos en el corazón de la temporada. La mañana comenzará tranquila, con temperaturas que rondarán los 20 grados, pero los nublados irán adensándose a medida que avanza el día, dejando un sabor de inminente lluvia por la tarde. Aunque el viento soplará suave, la sensación térmica podría acercarse a los 37 grados, dando un toque de calidez en medio del ambiente ligero.

Ya por la tarde, las probabilidades de chubascos se incrementan notablemente, lo que puede convertir un paseo en la ciudad en una danza con paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados, y, al caer la noche, el cielo cederá su espacio a un suave manto oscuro, mientras los últimos rayos de sol se despiden a las 21:55. Este juego de luces y sombras, combinado con la energía del viento, hará de esta jornada una experiencia única para los bilbaínos.

Ambiente cambiante con lluvia y viento en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan envueltas en una atmósfera de inquietud, con un cielo que se tiñe de gris y promete cambios. La mañana se presenta fresca, con temperaturas alrededor de los 20 grados y un leve susurro de viento en calma, preludio de un día que se tornará más agitado. A medida que avanza la jornada, la situación se torna inestable, con lluvias a la vista y un incremento en la sensación térmica.

La tarde traerá consigo un notable contraste; el sol dará paso a un viento fuerte de hasta 34 km/h y probabilidad de lluvia del 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados y la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta pesado. Es recomendable salir preparado; mejor llevar paraguas y, si es posible, una chaqueta para afrontar la brusca caída térmica.

Guecho: partialmente nublado con posibles lluvias

Esta mañana, Guecho despierta con un cielo intermedio que comienza a desperezarse. La temperatura se sitúa en agradables 22 grados, aunque la sensación térmica puede elevarse hasta los 32, haciendo que el aire se sienta más cálido. La probabilidad de lluvia es cero hasta el mediodía, por lo que los paseos al sol que sale a las 06:33 pueden disfrutarse sin preocupación.

A medida que avanzamos hacia la tarde, se espera una transición en el tiempo. Aunque el cielo se tornará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se incrementa a un 65%, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 29 y 24 grados, con una humedad relativa que, aunque no alcanza niveles extremos, hará que el ambiente sienta un poco pesado. Así, el sol se ocultará en un día que nos ofrecerá aproximadamente 15 horas de luz, dejando una sensación de calidez antes de que la lluvia haga su aparición.

Santurce: cielo despejado y posibles lluvias

La mañana se presenta con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo de la tarde se podría notar un ligero aumento en la nubosidad. Al caer la noche, hay posibilidad de algunas lluvias suaves, pero el viento se mantendrá ligero, creando un ambiente ameno y confortable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por los parques locales o simplemente relajarse en una terraza. La combinación de temperaturas templadas y un ambiente tranquilo invita a aprovechar el día, ya sea para actividades al aire libre o para compartir con amigos y familiares.

Ambiente cálido y lluvias sorpresivas en Basauri

Las primeras horas de la jornada en Basauri se presentan con cielos mayormente nublados y una temperatura mínima de 18 grados, lo que genera una sensación térmica fresca. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde, alcanzando un ambiente más cálido con máximas de hasta 36 grados. Se recomienda llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la tarde puede traer sorpresas lluviosas tras la tranquilidad matutina.