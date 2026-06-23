Detenidos los padres de un bebé de dos meses que ha dado positivo en cocaína y vivía rodeado de heces en Madrid

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han rescatado del interior de una vivienda del distrito de Tetuán, en Madrid, a un bebé de dos meses en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces, que además dio positivo a los análisis de cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando sobre las 08:15 horas los vecinos llamaron a la Policía por una pelea en el interior de un domicilio del distrito de Tetuán. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con que los padres del bebé habían convertido el piso, ubicado en la calle Castilla, en un escenario de suciedad, basura y consumo de alcohol y drogas.

Fue la madre en evidente estado de embriaguez quien abrió la puerta a los efectivos policiales. Cuando accedieron al interior del piso, comprobaron que la vivienda se encontraba en un estado insalubre, llena de basura, restos de heces de un perro y con cucarachas en los alimentos que había en el frigorífico.

En una de las habitaciones, tendido en la cama, había un hombre, incapaz de articular palabra por la ingesta de drogas. Junto a él, en la misma estancia, localizaron a un bebé de dos meses con evidentes signos de abandono.

El bebé cubierto de excrementos

El menor estaba completamente deshidratado, con fiebre alta y cubierto de excrementos. Según ha adelantado el diario El Mundo, dio positivo en cocaína. Fuentes policiales confirman que la madre admitió haber consumido alcohol y sustancias estupefacientes mientras amamantaba al bebé.

El padre, de nacionalidad colombiana, numerosos antecedentes y 39 años de edad, y la madre, una boliviana de 29, fueron allí mismo detenidos. Se les acusa de abandono del bebé, maltrato animal, lesiones y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Comunidad de Madrid se encarga del bebé

Además, se les imputa un delito de atentado a la autoridad, ya que intentaron agredir a los efectivos policiales.

El menor fue trasladado al Hospital de La Paz para una evaluación médica y ha quedado a cargo de la Comunidad de Madrid. Los agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo del perro que se encontraba en la vivienda y que también presentaba un evidente grado de abandono.