El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, ha decretado para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave o por dolo eventual. La principal hipótesis es que el bebé murió a causa de los zarandeos que le propinó el padre.

La madre del niño ha quedado en libertad provisional, al imputarle de manera provisional como presunta autora de un delito de abandono de familia, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10.30 horas del pasado viernes cuando los vecinos alertaron a la Policía Nacional de un fuerte altercado familiar en el interior del inmueble, un piso okupado de la calle Toledo de la capital. A la vez, los padres llamaron a una ambulancia de urgencia porque su hijo no respiraba.

El bebé ya estaba en parada cardio respiratoria cuando llegaron los servicios de emergencias que intentaron reanimarle durante más de 30 minutos sin éxito.

Entre tanto, los padres del bebé dieron versiones contradictorias a los agentes, y fueron detenidos en ese momento en la vivienda que okupaban desde el mes de septiembre. Ambos rondan los 30 años de edad y son de nacionalidad española. La disputa comenzó porque el padre aseguraba que el bebé no era suyo.

Violencia de género

Los progenitores, Celia y Sergio, se encontraban bajo seguimiento de los Servicios Sociales desde el año 2023, lo mismo que la situación de las otras dos hijas menores de la mujer.

La mujer había denunciado a su pareja por violencia de género y posteriormente retiró la denuncia. Ambos residían como okupas con los tres menores en la vivienda de la calle Toledo, donde además carecían de suministro eléctrico.

Ahora, tras el fallecimiento del bebé, el departamento de Menores le ha otorgado la tutela de las dos niñas a la abuela materna que las venía reclamando desde hace meses y le había sido denegada. Las dos niñas fueron testigos del fallecimiento de su hermano.