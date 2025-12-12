La Policía Nacional ha detenido en un piso okupado de Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses. Los dos progenitores están detenidos tras detectar los agentes indicios de muerte violenta en el menor y dar versiones contradictorias de los hechos.

Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse varias llamadas de los vecinos alertando de un fuerte altercado familiar en el interior del inmueble. El suceso se ha producido en un piso okupado de la calle Toledo de la capital.

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez efectivos policiales y sanitarios, que tras apurar al máximo los intentos de reanimar al bebé, no han podido hacer nada por salvar la vida del menor y han certificado su muerte.

Versiones contradictorias de los padres

La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé de seis meses.

Los padres del bebé fallecido en Ciudad Real dieron versiones contradictorias a los agentes, y fueron detenidos en ese momento a la

En el interior del inmueble se encontraba también otra hija de la pareja detenida, una niña de 13 años, que de momento ha quedado a cargo de los servicios sociales municipales.