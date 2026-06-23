¿Dejar las puertas abiertas o cerradas ayuda a refrescar la casa en verano? La opinión de los expertos en climatización

Con la llegada del verano, muchas personas están buscando alternativas para refrescar su hogar sin disparar la factura eléctrica por el uso intensivo del aire acondicionado o el ventilador. Afortunadamente, existen prácticas sencillas que ayudan a refrescar el ambiente, como ventilar a primera hora de la mañana o fregar con agua fría. Sin embargo, hay aspectos que no se tienen en cuenta y son igual de importantes.

¿Hay que mantener las puertas abiertas o cerradas? Aunque parezca una cuestión sin importancia, es fundamental para mejorar el confort térmico en el hogar durante la época estival. La decisión sobre abrir o cerrar las puertas influye en gran medida en el funcionamiento del aire acondicionado.

Cómo refrescar la casa en verano

Muchas personas consideran que cerrar las puertas de una habitación ayuda a concentrar mejor el aire frío. Sin embargo, esta práctica no siempre resulta la más adecuada cuando se tiene un sistema de aire acondicionado central. Este tipo de instalación funciona a través de una red de conductos que distribuye el aire por las distintas estancias de la vivienda, así que los expertos recomiendan mantener las puertas abiertas.

Si bien puede parecer que el aire frío se dispersará, en realidad la circulación entre habitaciones favorece una mejor ventilación y, por ende, una temperatura más agradable Además, estos sistemas están diseñados para generar un flujo constante de aire que necesita desplazarse libremente. Si dicho recorrido encuentra obstáculos, como puertas cerradas, el rendimiento del sistema se reduce notablemente.

En cambio, cuando se utilizan sistemas de aire acondicionado individuales o unidades portátiles, lo más recomendable es mantener las puertas cerradas. Estos aparatos tienen menos capacidad de enfriamiento que los sistemas de aire acondicionado centralizados; por lo tanto, si se deja la puerta abierta para intentar refrescar toda la vivienda, el proceso se vuelve mucho más lento y menos efectivo.

De la misma manera, como ocurre con los sistemas centrales, los especialistas aconsejan mantener cerradas tanto las puertas como las ventanas que comunican con el exterior. Aunque ventilar a primera hora del día puede ser beneficioso para renovar el aire del hogar, cuando las temperaturas exteriores aumentan, dejar las puertas abiertas sólo favorece la acumulación de calor en el interior.

¿Y las ventanas?

La primera reacción que surge cuando notamos calor dentro de casa es abrir las ventanas para que entre aire del exterior. No obstante, algunos expertos, como el doctor Andrew Shea, profesor titular de física de la construcción en el departamento de arquitectura e ingeniería de la Universidad de Bath, en Reino Unido, recomiendan no hacerlo. «Si hace más frío dentro que fuera, debes mantener las ventanas cerradas», explica.

Consejos prácticos

«Una de las causas del recalentamiento de las viviendas y de la subida de las temperaturas en su interior es el impacto directo del sol en las ventanas o en los balcones. Para evitar esta situación, una práctica recomendable es bajar las persianas desde las primeras horas de impacto de los rayos de sol en la casa. También contribuye a aislar la casa si usted corre las cortinas en esos mismos tramos horarios.

En verano, el aire es más fresco por la mañana, por lo que se recomienda aprovechar estas horas del día para abrir las ventanas de la casa. Además de renovar el aire de las habitaciones, le permitirá que entre el aire más fresco del día. A medida que el sol vaya apareciendo, lo más recomendable es cerrar las ventanas hasta la noche, cuando puede volver a ventilar, salvo en casos de rachas de aire caliente», explica la Comunidad de Madrid. Además, ofrece una serie de recomendaciones muy sencillas de poner en práctica para refrescar el hogar durante los meses de verano: