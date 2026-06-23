Oficial: Marc Márquez renueva con Ducati hasta 2028

Ya es oficial. Marc Márquez seguirá en Ducati dos años más. Los de Borgo Panigale han anunciado la renovación de su piloto estrella hasta 2028. Aunque se especuló con la posibilidad de que firmara 1+1, el fabricante italiano no estaba por la labor de ejecutar esa opción y finalmente acordaron dos años más. Hay Márquez para rato.

El comunicado de Ducati reza lo siguiente: «El rojo seguirá siendo su color: Ducati Corse anuncia la renovación del acuerdo con Marc Márquez para las temporadas 2027 y 2028, reforzando un proyecto técnico y deportivo que continuará teniendo al piloto español como protagonista con el Ducati Lenovo Team en el Campeonato del Mundo de MotoGP».

La renovación estaba apalabrada desde enero, antes de que arrancara la temporada, pero la falta de acuerdo en el Pacto de la Concordia lo retrasó todo. Ese acuerdo se formalizó hace apenas unas semanas, justo después del GP de Hungría. Esto abría la puerta a que los equipos anunciaran renovaciones y fichajes para la próxima temporada, y el primero en hacerlo ha sido el Ducati Lenovo con la renovación del actual campeón. Tras este anuncio, el resto de comunicados empezarán a caer en los próximos días como una cascada.

La relación entre los de Borgo Panigale y el vigente campeón del mundo de MotoGP comenzó en 2024, alcanzando el máximo resultado en 2025 con el Ducati Lenovo Team: 14 victorias en carreras sprint y 11 triunfos en los GP, la conquista del título de pilotos con 5 grandes premios de antelación y el récord absoluto de puntos logrados por un piloto en una sola temporada de MotoGP (545 puntos). Seis años después de su último título mundial, el de Márquez ha sido un regreso sin precedentes, que se sitúa entre las mayores gestas de la historia del deporte.

«Sono rosso»

Márquez se ha mostrado muy feliz de prolongar su vinculación con Ducati por dos años más: «Sono rosso. Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo Team y de seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí venir a Ducati lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta. En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un logro de un valor incalculable que confirmó el camino que habíamos elegido. Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo».

Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding señaló que «la renovación con Marc para las temporadas 2027 y 2028 representa la elección más natural tras los increíbles resultados que hemos logrado juntos en su primera temporada de rojo. Ha aportado a un equipo ganador una mentalidad, si cabe, aún más decidida y un extraordinario espíritu competitivo. Marc, además de ser un talento extraordinario, encarna a la perfección la mentalidad Ducati, hecha de gran dedicación y sacrificio, pero también de armonía dentro del equipo y de la capacidad de ser grandes profesionales incluso en un ambiente distendido y sereno. Continuar juntos significa dar continuidad a un proyecto de éxito y, por lo tanto, afrontar las próximas temporadas con la ambición de mantener a Ducati en la cima de MotoGP».

Por último, Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, comentó: «Confianza: la relación entre Ducati y Marc parte de aquí. Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca. Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su carácter de verdadero competidor por delante de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con el Ducati Lenovo Team. Ha dado confianza a todo el grupo de trabajo: esto nos ha llenado de orgullo y nos ha motivado a dar siempre el máximo para apoyarlo. Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici GP al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia Ducati junto a Marc».