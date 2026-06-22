Del hospital a luchar por el título en un mes: Márquez activa la operación remontada

Marc Márquez ya está aquí y ha puesto en marcha la operación remontada. Ni él mismo sabe cómo está en el juego después de haber tenido que pasar por quirófano otra vez, pero lo está. En poco más de un mes, el rey de MotoGP ha pasado del hospital a volver a pelear por el Mundial. Y eso ha hecho saltar todas las alarmas en el box de Aprilia, que pensaban que sería una lucha de dos entre sus pilotos, pero ha aparecido un invitado inesperado en la fiesta.

«La Ducati es una moto para luchar por el Mundial», dijo Márquez nada más llegar a Brno el pasado fin de semana. Y así lo demostraron en el GP de Chequia con doble victoria de las motos rojas, Bagnaia en la sprint y Márquez el domingo con su compañero segundo. Un doblete que no se veía desde el 28 de septiembre de 2025 en el GP de Japón. Las Ducatis ya están aquí y están listas para cualquier batalla.

Márquez ha recortado 62 puntos a Bezzecchi en los dos últimos grandes premios y ya es cuarto de la general a 40 puntos del líder. Es cierto que la fortuna le ha sonreído en Hungría y en Chequia. Primero con el strike de Jorge Martín en el domingo de Balaton Park, que le costó una sanción de doble vuelta larga en la siguiente carrera, y después con la expulsión de Bez del GP por la agresión al comisario.

Las cosas se pusieron de cara para el piloto español y alguien como él no suele dejar pasar estas oportunidades. Y no lo hizo. De Balaton salió con el mayor botín de puntos posibles (37) y en Brno, el domingo, firmó una carrera a lo campeón, al más puro estilo el nuevo Marc Márquez. El de Cervera firmó una muy buena salida y se puso segundo tras Pecco. Enseguida se fueron las dos motos rojas y abrieron algo de hueco con Ogura.

Pese al tirón de Bagnaia, el 93 se mantuvo siempre por debajo del segundo de diferencia. Tuvo la carrera controlada en todo momento. Una vez asentado en la segunda posición, se lo tomó con calma y guardó fuerzas para atacar al final de carrera. La estrategia le salió a pedir de boca. A cinco giros del final, Márquez atacó a su compañero, le pasó y se escapó en cuestión de tres curvas. Ogura intentó darle caza, pero controló la ventaja en todo momento y no le dejó acercarse por debajo del medio segundo.

Márquez no se descarta para el título

El 11 de mayo, Marc Márquez comenzaba su recuperación tras pasar por el quirófano para ajustar un tornillo suelto en el brazo y la lesión en el pie tras su caída en la sprint, y un mes y medio después está en la pomada para ganar el Mundial de MotoGP de nuevo. Ha pasado de estar a 102 puntos a 40 en apenas un mes y medio, a falta de 13 carreras por disputar.

Queda mucho Mundial todavía, pero el español ha dejado claro que ya está de vuelta. Y eso que físicamente todavía no se encuentra al 100%. Pero se ha metido de lleno en la pelea por su décimo título. Tanto es así que hasta él mismo reconoce que «a 40 puntos estás en el juego». «Pienso que hace un mes y medio estaba completamente fuera del Mundial a 102 puntos, tumbado en una cama del hospital y saltándome dos carreras. Estaba completamente fuera. Ahora me encuentro a 40 puntos, no sé cómo, y estamos en el juego. Siempre soy realista y a 40 puntos estás en el juego», señaló.