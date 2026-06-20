Bagnaia se estrena al sprint en Brno y Márquez y Martín le meten otro mordisco al Mundial

Francesco Bagnaia ha conseguido su primera victoria al sprint esta temporada. El piloto italiano se impuso en la carrera corta de este sábado en el GP de la República Checa, con Marc Márquez tercero. Ogura aguantó muy bien en el tramo final de carrera y evitó que el vigente campeón de MotoGP pudiera darle caza. Gestionó muy bien esa situación el poleman para acabar segundo e impedir el doblete del Ducati Lenovo. Para colmo, Marco Bezzecchi se fue al suelo y Marc y Martín le han recortado unos puntitos vitales en la clasificación del Mundial.

La buena salida de Pecco fue vital para que pudiera tirar desde el principio. El 63 aprovechó la potencia de su Ducati para pasar a Ogura y llegar por delante al primer giro. Marc también salió muy bien, como de costumbre, pero se encontró con tráfico a su llegada a la curva uno que le impidió ganar más posiciones. Aunque en la primera vuelta superó a Di Giannantonio para situarse cuarto. Acto seguido, se fue al suelo Moreira cuando iba tercero y el 93 se colocaba tercero. En ese mismo punto también se caía al mismo tiempo Maverick Viñales, que había firmado una gran salida.

Bagnaia no dio opción alguna a sus rivales. Salió lanzado y llegó a tener un segundo de ventaja con Ogura. Por delante se establecían todos en esas posiciones, por este orden: Pecco, Ogura, Marc, Di Giannantonio, Bezzecchi, Acosta, Raúl y Martín. Raúl Fernández estaba peleando con la KTM del Tiburón, pero se fue algo largo y eso permitió a Martinator adelantarle y meterse séptimo.

Sin Álex Márquez en carrera, baja para el resto del Gran Premio para centrarse en su recuperación, el otro Márquez salió decidido a intentar luchar por todo en un circuito que no es muy favorable a su estilo de pilotaje. Este GP es una prueba de fuego para él y la primera carrera la ha superado con nota. Igual que su compañero de equipo, el leridano tampoco le dio opciones a Di Giannantonio y se asentó en esa tercera plaza.

Por detrás, Acosta acechaba al líder del Mundial. Venía con más ritmo que el italiano, pero entonces apareció Martín para meterle la moto. Pedro pudo devolverle el adelantamiento al momento y recuperar la posición para después pasar a Bezzecchi y ponerse quinto. Justo después de adelantarle, el de Mazarrón se fue al suelo cuando quedaban cinco vueltas para el final.

Nuevo cero de Bezzecchi al sprint

Unos giros más tarde, a dos del final, Bezz se cayó en la curva tres cuando rodaba solo. Por detrás tenía a Martín, que estaba algo lejos, y por delante a Diggia, que tampoco estaba cerca como para pensar en un posible adelantamiento. Nuevo cero del líder del Mundial, que sigue sin cogerle el punto a los sábados.

Es el cuarto K.O. de Marco Bezzecchi en una sprint después de los firmados en Buriram, Las Américas y Jerez. En cambio, los domingos se le están dando de maravilla. Esto le ha permitido tanto a Márquez como a Martín, que acabó quinto, meterle otro bocado al Mundial. Jorge se sitúa a 15 puntos de su compañero de equipo y Marc es quinto a 65 del pupilo de la academia de Valentino Rossi.

Otro de los alumnos de la escuela Rossi, Bagnaia, fue quien acabó cruzando la meta en primera posición. Mark Cavendish le mostró la bandera a cuadros en su primera victoria al sprint. Un triunfo que fue más ajustado de lo esperado porque Ogura apretó al final y entró a dos décimas de la moto roja. Márquez también se acercó al japonés, pero cuando llegó no pudo pasarle y el de Trackhouse acabó ampliando ese gap entre ellos en las últimas vueltas.