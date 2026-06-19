Márquez no es de este mundo: empieza mandando en Brno pese a la caída

Marc Márquez ha vuelto a demostrar que no es de este planeta. El piloto de Ducati Lenovo lo ha retomado en Brno donde lo dejó en Balaton Park, dominando en el primer entrenamiento libre del GP de la República Checa con dos décimas de ventaja sobre el segundo, Fabio Quartararo. El español firmó un tiempo de 1:53.303, a un segundo del récord de la pole de Bagnaia en 2025.

Con su casco especial que conmemora el 120 aniversario de Estrella Galicia, Marc Márquez saltó a la pista decidido a arrancar el viernes con buen pie. En Hungría se lo tomó con más calma, para ir cogiendo sensaciones en su segundo GP tras pasar por quirófano. Balaton era un trazado que tenía muy por la mano, con muchas curvas a izquierdas, pero Brno es algo más físico y no podía repetir el plan.

Por eso el 93 salió decidido a dar lo mejor de sí en la primera toma de contacto con la pista. Al poco de empezar, Márquez ya estaba primero con un tiempo de 1:53.599, cuatro décimas más rápido que el segundo, que era Fermín Aldeguer en ese momento. A partir de ahí, nadie fue capaz de bajar de la cabeza al vigente campeón de MotoGP. Sólo él pudo mejorar ese crono más adelante para elevar todavía más el listón.

A pesar de que señaló en Hungría que en estas carreras volvería a sufrir un poco más, y serían más parecidas a Mugello, las primeras sensaciones han sido bastante buenas para el mayor de los hermanos Márquez. El pequeño de los Márquez, Álex, ha vuelto a la competición en este Gran Premio después de su fuerte accidente en Montmeló que congeló el corazón de todos. Y en su regreso se lo tomó con calma y acabó el 18. La gran sorpresa la protagonizó Raúl Fernández, que se ha recuperado a tiempo tras sufrir un episodio de apendicitis aguda el martes por la noche, y acabó tercero.

Las Aprilia no han empezado con buen pie en este GP, aunque siempre van de menos a más durante el fin de semana. Jorge Martín terminó decimocuarto y Bezzecchi decimosexto. A poco más de dos minutos para el final de la sesión, el piloto español del Ducati Lenovo sufrió una caída que le impidió finalizar el FP1. A pesar de ello, el leridano marcó el mejor tiempo de la sesión. Su próximo compañero de equipo, Pedro Acosta, acabó noveno, mientras que Pecco Bagnaia fue sexto.