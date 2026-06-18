Consulta cuándo es, los horarios y el canal de televisión para ver el GP de República Checa del Mundial de MotoGP 2026 El GP de República Checa es la novena jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se corre en el Autódromo de Brno Marco Bezzecchi sigue liderando la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 regresa con un emocionante GP de República Checa en el que los pilotos tratarán de darlo todo para llevarse el triunfo el próximo domingo. Marco Bezzecchi continúa liderando la clasificación general de pilotos, pero Jorge Martín es segundo, ya que está a 20 puntitos del italiano. El podio lo completaría Di Giannantonio, pero Pedro Acosta y Marc Márquez llegan con fuerza para meterse en la lucha. Te contamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en el Autódromo de Brno.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de República Checa: todos los horarios por días

Viernes 19 de junio

El GP de República Checa del Mundial de MotoGP 2026 arrancará este viernes 19 de junio con un día tan emocionante en el que los pilotos que participan van a tener que adaptarse al Autódromo de Brno de cara a todo lo que les viene en el resto del fin de semana. El objetivo es que con estas primeras sesiones de entrenamientos libres puedan coger buenas sensaciones para llegar al domingo de la mejor manera.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 20 de junio

Ya el sábado 20 de junio comenzará la emoción en este GP de República Checa. Los pilotos como Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez y compañía van a tener que darlo todo, ya que después de las últimas sesiones de entrenamientos libres llegará la clasificación y la carrera al sprint, donde se repartirán los primeros puntos del fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de República Checa – 15:00 – 15:45 horas – 10 vueltas.

Domingo 21 de junio

El colofón final del fin de semana será el domingo 21 de junio con la celebración de las carreras de las tres categorías en el Autódromo de Brno. El GP de República Checa de la categoría reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias y los pilotos tendrán que dar un total de 21 vueltas en esta emocionante prueba del Mundial de MotoGP 2026.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 16 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 18 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de República Checa – 14:00 horas. 21 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de República Checa de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda durante el Mundial de MotoGP 2026 fue Dazn. Esto significa que los entrenamientos, la clasificación, la carrera al sprint y el GP de República Checa se podrá ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene habilitado en diferentes plataformas. Es por ello que todo lo que ocurra en el Autódromo de Brno no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina que estén siguiendo el Mundial de MotoGP 2026 y los seguidores de los pilotos españoles podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de República Checa mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero tenemos que recordar que este operador ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse así lo que suceda en el Autódromo de Brno.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que corren. También publicaremos la crónica de las diferentes pruebas y también de lo que ocurra el domingo en el GP de República Checa, compartiendo las reacciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio el GP de República Checa de MotoGP

Además, todos aquellos aficionados al Mundial de MotoGP 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este apasionante GP de República Checa deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Autódromo de Brno para contar todo lo que esté sucediendo allí con los pilotos españoles.

Circuito del GP de República Checa de MotoGP

El Autódromo de Brno, situado en la ciudad del mismo nombre, será el recinto donde se celebrará esta novena jornada del Mundial de MotoGP 2026 que es el GP de República Checa. Este recinto deportivo consta de 5,4 kilómetros de longitud y los pilotos tendrán que dar un total de 21 vueltas. Tiene un ancho de pista de 15 metros, su recta más larga es de 636 metros y posee ocho curvas de derecha y seis de izquierda. Marc Márquez tiene en su haber la vuelta rápida en este trazado, ya que en 2025 detuvo el cronómetro en 1:53:691.