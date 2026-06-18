Marc Márquez conmemora el 120 aniversario de Estrella Galicia con un exclusivo casco para el GP de República Checa

1906 fue el año en el que José María Rivera Corral fundó la primera fábrica de La Estrella de Galicia, iniciando así una historia de pasión y respeto por el oficio cervecero que hoy, 120 años después, se ha convertido en un proyecto empresarial diferencial y de éxito, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con motivo de la celebración de este 120 aniversario de Estrella Galicia, uno de los principales embajadores de la sin alcohol de la compañía, el piloto de MotoGP Marc Márquez, lucirá en su casco en el próximo Gran Premio de República Checa, que comienza el 19 de junio (19.06), un diseño especial conmemorativo inspirado en una de las piezas que mejor representa la identidad y valores de la compañía familiar gallega: sus grifos de cerveza Génesis, de cerámica de Sargadelos.

Diseño identitario y exclusivo

Así, la decoración especial del casco conmemorativo de Márquez rinde homenaje al origen gallego de Estrella Galicia 0,0 y a su corazón cervecero y artesano a través de un concepto cargado de simbolismo, que conecta tradición, identidad y legado: un hexágono, un polígono de 6 lados y 6 ángulos iguales, que se inspira en la estrella de 6 puntas, emblema protector del antiguo gremio de los cerveceros y símbolo de Estrella Galicia. Cada una de las seis aristas, a su vez, representa los procesos esenciales de la elaboración de la cerveza (malteado, cocción, fermentación) y los elementos necesarios para desarrollar dichos procesos (aire, agua y fuego).

Este simbólico hexágono es la base de la columna Génesis, que se produce de forma totalmente artesanal en la factoría de Sargadelos. Labrado en cerámica y multiplicado a lo ancho y alto de cada grifo, conforma un sistema modular que alberga los mecanismos necesarios para el tiraje perfecto de Estrella Galicia.

Hoy en día, las columnas de servicio de cerveza de Sargadelos para Estrella Galicia se han convertido en elementos emblemáticos que comparten origen gallego y carácter artesano. Como artesano es el casco del nonacampeón del mundo de motociclismo, pintado a mano de forma exclusiva para la conmemoración.

Y es que este año en el que se cumplen 120 de la fundación de Estrella Galicia, el Gran Premio de República Checa de MotoGP comienza el viernes 19 de junio, 19.06, fecha icónica para Hijos de Rivera no solo por ser en la que nació la compañía sino por conmemorar otros hitos históricos de su historia, como la inauguración del Museo Estrella Galicia (MEGA) el 19.06 de 2019, la inauguración de la fábrica de Morás el pasado 19 de junio de 2025 o la próxima inauguración de la sede corporativa global de A Coruña, que tendrá lugar también el próximo viernes, coincidiendo con la salida a pista del embajador de Estrella Galicia 0,0.

El vínculo entre Estrella Galicia 0,0 y Marc Márquez se remonta a la temporada 2011, cuando el piloto se convirtió en el primer embajador del proyecto deportivo de apoyo al talento en el motociclismo de la sin alcohol de Corporación Hijos de Rivera, una iniciativa que poco después se extendió a numerosos pilotos a los que Estrella Galicia 0,0 ha acompañado durante todos estos años desde las competiciones promocionales hasta la élite del Campeonato del Mundo.

La alianza entre Marc Márquez y Estrella Galicia 0,0 no ha podido resultar más intensa y exitosa. Al título mundial de Moto2 en 2012 le siguieron seis campeonatos de MotoGP hasta 2019, siendo al año siguiente víctima de una complicada lesión en el brazo derecho a la que se sobrepuso haciendo gala de los valores que lo unen a la cervecera familiar gallega: inconformismo, esfuerzo y pasión.

Hoy, Corporación Hijos de Rivera continúa siendo una empresa familiar con sede en A Coruña, presente en más de 80 países, que produce, comercializa y distribuye una amplia cartera de productos entre los que destacan cervezas, aguas minerales, vinos y sidras, con marcas tan reconocidas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga o Maeloc.

La compañía ha vivido un crecimiento muy destacado en los últimos años que la ha llevado a multiplicar su facturación, que supera ya los 940 millones de euros y a emplear a más de 2.100 personas en todo el mundo. Su carácter diferencial, su espíritu inconformista y la reputación de sus productos y sus políticas empresariales han consolidado la compañía como un operador de prestigio en España con una destacada proyección internacional.

Como parte del movimiento B Corp desde 2024, Corporación Hijos de Rivera cumple con altos estándares de impacto social y medioambiental. Su estrategia de Impacto Positivo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, se sustenta sobre cinco pilares: orgullo de origen y comunidad, aliados responsables, planeta resistente, personas trascendentes y gobernanza esencial.

Marc, ya a pleno rendimiento en una fecha icónica

El Gran Premio de República Checa llega en un momento muy interesante del campeonato en el que Marc Márquez ha vuelto a competir tras una nueva operación doble y lo ha hecho con buenos resultados en el GP de Italia y excelentes en el GP de Hungría, donde se alzó con la victoria en la sprint y en la carrera del domingo. Inconformismo, esfuerzo y pasión sobre ruedas.