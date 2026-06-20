Ogura firma una pole histórica en Brno con Márquez quinto

Qué barbaridad de vuelta se ha sacado Ai Ogura de la manga. El japonés se ha llevado la pole en Brno, la primera de su vida en MotoGP, bajando en 1.2 segundos el tiempo de la pole de Francesco Bagnaia del año pasado. 1:51.139 es el registro que ha conseguido el piloto del Trackhouse, dos décimas más rápido que sus compañeros en primera fila, Fabio Di Giannantonio, segundo, y Bagnaia, tercero. Marc Márquez partirá desde la quinta posición de la parrilla, justo detrás del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

El GP de la República Checa ha comenzado de forma espectacular. Ya el viernes, Ogura fue el más rápido de la sesión y este sábado ha confirmado sus buenas sensaciones con la primera pole de su carrera en MotoGP. Algo completamente nuevo para un piloto acostumbrado a remontar desde atrás, ya que habitualmente no suele clasificar bien. Pero este fin de semana ha encontrado algo en la moto que le ha permitido lograr esa posición de privilegio en la parrilla de salida.

La clasificación comenzaba con Jorge Martín firmando un 1:51.8 de salida en la Q1. Al madrileño le tocaba pasar por el peaje después de un mal viernes, pero lo solventó sin problemas. En su primera salida a pista consiguió bajar del 1:52 y ese tiempo le permitió pasar a la Q2 como primero.

De hecho, en la segunda tanda todos buscaban su rueda, pero él no quería. Fueron muy lentos durante la vuelta de calentamiento, esperando que el de Aprilia tirara. Y eso hizo que las gomas no estuvieran en las mejores condiciones para hacer una vuelta rápida. Nadie mejoró y Martín y Morbidelli pasaron; Maverick se quedó fuera por milésimas y saldrá decimotercero, justo delante de Álex Márquez, decimocuarto en su regreso tras el terrible accidente.

En la Q2 iban todos como aviones por la pista. La batalla por la pole empezó con fuerza y con la sorpresa de Moreira superando los tiempos de Márquez y Raúl Fernández a rueda de Ogura para colocarse primero, aunque luego le batiría Di Giannantonio con un 1:51.6. Marc desaparecía de esas primeras posiciones después de que le cancelaran su primera vuelta lanzada por superar los límites de pista.

El 93 se fue al box sin haber marcado ningún crono y se lo jugó todo a una vuelta en la segunda tanda. Al salir a pista para el último intento, todos los favoritos venían en rojo para pulverizar el registro establecido de primeras. Bagnaia fue el primero en mejorar ese tiempo y ponerse primero, con Márquez segundo tras no lograr batir el crono de su compañero de equipo. El bicampeón de MotoGP había bajado en un segundo su tiempo de la pole del año anterior, pero eso no sería suficiente para repetir la primera posición.

Su amigo Di Giannantonio le arrebató la plaza por 33 milésimas. Pero lo mejor estaba por llegar. Había un cohete japonés que venía volando por el trazado checo, como si llevara toda la vida compitiendo aquí, y no sólo mejoró el tiempo de los italianos, sino que lo bajó en dos décimas para quedarse a poco más de una décima de bajar al 1:50, una auténtica locura. Obviamente, ya nadie mejoró eso y la pole fue para el piloto de Trackhouse. Su compañero, Raúl Fernández, fue séptimo.

Márquez bajó hasta la quinta plaza después de que le pasara también Bezzecchi y saldrá desde la segunda fila. Jorge Martín sólo pudo ser décimo y tendrá que remontar si quiere tener opciones de luchar por la victoria o, al menos, por el podio. En la fila de delante tendrá a Pedro Acosta, que acabó con el octavo mejor crono de la sesión.