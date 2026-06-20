Álex Márquez se retira del GP de la República Checa

Álex Márquez no seguirá en el GP de la República Checa. El piloto de Cervera no se encuentra recuperado del todo de su terrible accidente en Montmeló y, «tras consultar con el equipo y el personal médico, ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa». Así lo ha anunciado su equipo, Gresini Racing, en un escueto comunicado tras la clasificación en la que el español había clasificado decimocuarto.

«Álex Márquez, tras consultar con el equipo y el personal médico, ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible», reza el comunicado oficial de la escudería italiana.