Álex Márquez está listo para volver tras su fuerte accidente: viajará a Brno a la espera del ok de MotoGP

Álex Márquez ya está listo para volver a la competición. El piloto de Cervera ha recibido el visto bueno de sus médicos este martes para viajar a Brno para competir en el GP de la República Checa. Su presencia en el GP está pendiente de una nueva revisión médica que pasará este jueves en el circuito. Así que, a falta del ok de los médicos de MotoGP, el español ya está listo para volver a la acción.

Así lo ha comunicado el equipo Gresini, que aseguró que «tras las últimas revisiones médicas en España, Álex Márquez volará a la República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado APTO. Actualizaciones este jueves directamente desde el Circuito de Brno». La cuenta oficial de MotoGP también anunció su regreso: «Álex Márquez está listo para volver a la acción en el GP de la República Checa, pendiente de una última revisión médica».