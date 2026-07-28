Diez centros y veterinarios a domicilio: así atiende la Comunidad de Madrid a las mascotas del incendio

Mientras los bomberos siguen luchando contra las llamas en la Sierra Oeste, otra emergencia se libra en paralelo: la de los animales de compañía y el ganado que han quedado atrapados, heridos o desorientados por el fuego. La Comunidad de Madrid ha decidido no dejarlos fuera del operativo de emergencia.

La Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) han puesto en marcha este martes un servicio extraordinario de asistencia veterinaria gratuita para las mascotas afectadas por el incendio. Diez centros repartidos en seis municipios atenderán a los animales con la mayor rapidez posible.

El objetivo, según ha explicado el Gobierno regional, es garantizar que los animales que hayan sufrido lesiones, quemaduras, intoxicaciones por humo, deshidratación o estrés reciban tratamiento sin demora, en una zona donde miles de familias siguen desplazadas de sus hogares.

Diez puntos de auxilio

La lista de centros adheridos recorre buena parte del mapa del incendio: el Centro Veterinario Aldea, en Aldea del Fresno; la Clínica Veterinaria La Plazuela, en Villa del Prado; y los centros ValdeIglesias, La Encinilla y Sierra Oeste, en San Martín de Valdeiglesias.

Se suman también la Clínica Veterinaria de Pelayos de la Presa y el centro Huellas, en Navas del Rey. El SCA Veterinaria Integral, en Robledo de Chavela, se incorporará en cuanto se autorice el regreso de la población a ese municipio, todavía confinado.

Todos ellos funcionan gracias a profesionales voluntarios de las propias localidades afectadas, que han decidido abrir sus clínicas sin coste alguno mientras dure la emergencia, en un gesto que el propio sector veterinario describe como solidaridad de barrio ante la catástrofe.

Veterinarios a domicilio

Junto a los centros fijos, se ha organizado un servicio de veterinarios a domicilio que cubre Chapinería, Pelayos de la Presa, Navas del Rey y Robledo de Chavela. Está pensado para particulares y para los centros de acogida habilitados en la zona.

El contacto para solicitar esta atención móvil se gestiona a través del propio COLVEMA. Además, cualquier vecino de un municipio afectado que no tenga veterinario propio de referencia puede acudir directamente a estos espacios sin necesidad de estar empadronado en la localidad donde se ubican.

La medida busca cubrir un vacío evidente: con miles de personas desalojadas de sus casas, muchas mascotas han quedado sin acceso a su clínica habitual, algunas de ellas cerradas por la propia evacuación de sus municipios.

Una emergencia que no tregua

El servicio veterinario nace en el peor momento de una crisis que ya dura una semana. El incendio de Sierra Oeste se originó como tres fuegos independientes —Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox— que el viernes 24 de julio se fusionaron en un único frente de más de 34.000 hectáreas dentro de la región.

Su virulencia obligó esa misma madrugada a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en las provincias limítrofes de Ávila y Toledo, donde otros focos como el de Burgohondo han alcanzado también dimensiones históricas.

El balance oficial actualizado esta mañana por Emergencias 112 eleva a más de 56.500 las personas evacuadas y confinadas en la región madrileña, con 3.000 de ellas todavía alojadas en los 24 puntos de acogida habilitados en 21 municipios.

Miles de vidas puestas a salvo

A la cifra regional se suma la fotografía nacional: la Dirección General de Protección Civil cifró el balance conjunto de Madrid, Ávila y Toledo en 91.000 personas afectadas, entre 63.000 evacuadas y 28.000 confinadas, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior.

El operativo ha evacuado también a los colectivos más vulnerables: más de 1.300 personas mayores o con discapacidad han sido trasladadas, mientras se mantiene el seguimiento de otras 1.600 en situación de dependencia. Se han cerrado 17 escuelas infantiles y evacuado 21 residencias.

Con todo, la jornada de hoy trae una noticia esperada: el Ministerio del Interior ha autorizado el regreso a sus casas de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila a partir de esta tarde, un primer respiro tras días de confinamientos encadenados.

Una tragedia histórica

El incendio de Sierra Oeste no es un caso aislado, sino el episodio más grave de una temporada ya histórica. Los incendios forestales han calcinado 173.651 hectáreas en España entre el 1 de enero y el 28 de julio, seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

El propio Valle de Iruelas, en Ávila, y la ZEPA Encinares del río Alberche y río Cofio, el mayor espacio protegido de la Comunidad de Madrid, figuran entre los enclaves de mayor valor ecológico golpeados por las llamas en esta crisis.

Atención a la ganadería

Mientras se atiende a los animales de compañía, el Gobierno regional también ha activado ayuda para el ganado de las explotaciones agrícolas de la zona, que se ha quedado sin pasto ni acceso al agua tras el paso del fuego por fincas y dehesas.

La Comunidad de Madrid tiene previsto repartir 300.000 kilos de forraje y 20.000 litros de agua entre las instalaciones ganaderas damnificadas, un reparto que, según había avanzado ya este periódico, arrancó con 75.000 kilos entregados en los primeros días de emergencia.

El objetivo es doble: evitar que los animales de las granjas padezcan las consecuencias del incendio y que sus propietarios, ya golpeados por la pérdida de pastos y estructuras, sufran además pérdidas económicas mayores por la falta de alimento para su ganado.

La Comunidad de Madrid y COLVEMA insisten en que este dispositivo sanitario para los animales seguirá activo mientras dure la emergencia, sostenido por veterinarios, voluntarios, centros clínicos y entidades de protección animal que, sin ánimo de lucro, tratan de aliviar una de las consecuencias más silenciosas de este incendio.