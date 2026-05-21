Álex Márquez estará un mes de baja tras su terrible accidente en Montmeló

Álex Márquez será baja en los dos próximos GPs. Gresini Racing ha confirmado este jueves que su piloto no estará ni en Mugello ni en Balatón Park, que son las dos próximas citas en el calendario de MotoGP. Después del terrible accidente que sufrió en la carrera de Montmeló el domingo, el vigente subcampeón del mundo de MotoGP necesita recuperarse para volver lo antes posible en las mejores condiciones posibles.

Las pruebas determinaron que Álex Márquez se había roto una vértebra clave como la C7, que tiene como función el soporte de la transición entre la columna cervical y la columna torácica. Además, el golpe le produjo una fractura en la clavícula derecha, de la que fue intervenido unas horas después en el Hospital General de Cataluña, en San Cugat (Barcelona). Tras la operación, pasó la noche en observación y al día siguiente le dieron el alta.

El español salió del hospital por su propio pie, con el brazo en cabestrillo y un collarín para proteger el cuello debido a la fractura en la C7. Por tanto, el de Gresini será baja para los Grandes Premios de Italia y Hungría para seguir con su rehabilitación. Estará fuera de los circuitos durante un mes y podría volver para el GP de República Checa en Brno, que se disputará en un mes (19-21 de junio).

Álex Márquez will miss the Mugello and Balaton Grands Prix. #GetWellSoonAlex pic.twitter.com/eH6BqbDYiq — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 21, 2026

Álex ha tenido mucha suerte. El accidente fue bastante grave y dejó helado a todo Montmeló. Fueron momentos duros, de mucha incertidumbre, hasta que MotoGP confirmó que el piloto estaba consciente y sería trasladado al hospital para hacerle más pruebas. Su madre, Roser, tranquilizó a los medios asegurando que había hablado con él en el centro médico. Ahora le toca parar para centrarse en la rehabilitación, pero a buen seguro que el de Cervera volverá más fuerte que nunca y listo para volver a ganar.